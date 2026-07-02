За шесть месяцев Россия превысила весь прошлогодний план ударов по украинским портам – Коц

Анатолий Лапин.  
02.07.2026 17:32
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия за первое полугодие превысила прошлогоднюю норму ударов по украинским портам.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия за первое полугодие превысила прошлогоднюю норму ударов по украинским портам. Об этом в...

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«По портовой инфраструктуре мы бьём регулярно – и саму Одессу, и Черноморск, и порт Южный, вот. Это же всё там: и железо, руда на экспорт идёт, и зерно, и масло.

За весь 25-й год по портам прилетело 150 раз. Только за первое полугодие 2026 года по портовой инфраструктуре украинской уже больше 180 ударов, то есть за полгода превысили годовую норму прошлогоднюю», – отметил он.

«И ущерб, там – ну, есть у них аграрный союз, и вот его представители говорят, что ущерб только от разрушений — это порядка полутора миллиардов долларов. Ущерб от недополученной выгоды, его сложно подсчитать. Но вот они говорят, что прямые убытки агросектора от ударов превысили 11 миллиардов долларов. Из них это шесть с половиной миллиардов — это уничтоженная техника.

Завод по подсолнечному маслу в Черноморске стоит с 26 апреля. Всё, он встал, он не может работать из-за наших ударов. Зерно – к середине мая они просели почти на 20%. Руда – за полгода они вывезли на четверть меньше, чем за такой же период прошлого года», – заявил Коц.

Читайте также: Порты Большой Одессы и ложь нацистов об экспортном морском коридоре.

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