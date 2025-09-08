Назревает вопрос: сколько ещё будет бесполезных переговоров, если с Россией никто не хочет говорить? Или всё-таки хочет? Ведь после начала президентства Трампа в США словно что-то щёлкнуло, и они постепенно сменили риторику.

Россия же сохраняет спокойную, взвешенную, но всё же настойчивую позицию, которая даёт свои плоды. Ведь Запад постепенно склоняется к решению проблемы, которая нас устраивает. А изначально нас вообще никто не хотел слушать, и представителям Кремля постоянно твердили, что Украина никому ничего не должна и может входить в любой альянс, в который ей только заблагорассудится.

Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Сначала, сразу после начала СВО, с нами вообще не хотели говорить, обвиняя Россию во всех смертных грехах, «отменяли» всё русское и устраивали гонения по национальной принадлежности. На Западе прямо говорили, что им необходимо добиться поражения России на поле боя.

Наверняка многие ещё помнят массу видео голливудского размаха, которые разгоняли по сети перед тем самым контрнаступом, который предсказуемо провалился. Именно тогда в США хорошо задумались о смене президента на более лояльного России, чтобы тот после провала Запада на поле боя начал диалог с РФ.

А ведь до этого на Западе в унисон кричали, что Украина однажды может быть в НАТО и что Россия не должна в это лезть. Следом на Западе словно начали задумываться, что Украина становится поводом для атомной войны между РФ и США. Будто раньше об этом никто не думал. Теперь же на Западе считают, что Украине в НАТО совсем нельзя, а можно только в Евросоюз, ведь с этим согласен сам Владимир Путин.

Сегодня же президент РФ подходит к точке в вопросе о легитимности Зеленского. А ведь сначала над этим тоже все смеялись, но потом дрогнули нервы Трампа, хотя он и говорил, что совершенно неважно, о чём говорят Путин с Лавровым. Сегодня Трамп обсуждает сделку по Украине, имея в виду какой-то коммерческий документ. И крайне важен не столько документ, а кто его подписал.

Представьте, что вы составляете многомиллионную коммерческую сделку с директором предприятия, который давно перестал быть его генеральным директором. Поэтому рано или поздно, когда дело дойдёт до фиксации соглашений по Украине на бумаге, вопрос легитимности Зеленского встанет ребром.

Именно поэтому Путин говорит, что если на Украине хотят обсудить территориальные изменения, нужно провести референдум, который возможен после отмены военного положения. А отмена военного положения автоматически приводит к выборам президента, полномочия которого давно истекли вместе с парламентом.

Однако и это ещё не всё. Если референдум будет проведён, то его результаты должен утвердить Конституционный суд, который разогнал Зеленский и, по словам Владимира Путина, отдал приказ «не пускать судей на работу». Иными словами, провести данную процедуру невозможно.

И большая ошибка Запада в том, что там никто не слушает слова Путина. Тем самым наш президент говорит, что для достижения каких-либо юридически обязывающих результатов в переговорах нужно полностью демонтировать украинский режим. И Запад рано или поздно должен полностью с этим согласиться, потому что на определённом этапе Западу нечего будет возразить. Окажется, что выборы Украина проводить не может и не хочет, легитимности нет, и нужно будет подписывать какой-то договор с просроченным «директором предприятия».

Поэтому зря на Западе мало слушают Путина. Особенно если он несколько раз повторяет одно и то же о нелегитимности Зеленского, это значит, что Россия в таких условиях ничего подписывать не будет. Поэтому Путин и задаёт вопрос: зачем ему встречаться с Зеленским, с которым не о чем особо говорить?

Впрочем, Путин и не уходит от этой встречи, но он тем самым говорит Трампу, что нужно определиться, кто будет подписывать юридические документы. Но об этом американцам и европейцам пока сказать нечего. Поэтому сквозь крик и отчаяние они постепенно должны будут сдвинуться в сторону нашей позиции.