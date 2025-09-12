Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская пропаганда и общение с бандеровцами со временем даже адекватных людей превращает в экстремистов-русофобов. Об этом в интервью журналистке Рамине Есхакзай заявил воюющий на стороне ВСУ белорусский экстремист Игорь Янков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда ты начал понимать, что русские нам не браться?» – спросила ведущая.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Тут больше сложилось с митингов и всей этой поддержки. Потому что люди, которые жили в Белоруссии, они в информационном вакууме. До нас не доходила информация, кто такие русские. Были поездки в России, дружили футбольными коллективами, и так далее. Но приехав на Украину, глаза раскрываются, ты выходишь из того информационного вакуума, и начинаешь соображать, что где и как происходит», – сказал Янков.

Он признался, что даже оставшиеся в Белоруссии родители до сих пор относятся к России положительно, и перестали общаться с отпрыском-террористом.