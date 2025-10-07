Зюганов: Иезуит Трамп принял решение по «Томагавкам» именно в день рождения Путина
Совершенно неслучайно и провокационно, что президент США Дональд Трамп заговорил о «Томагавках» для Украины именно сегодня.
Об этом с трибуны Госдумы заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Они сегодня, в день рождения Путина, приняли абсолютно иезуитское решение, на которое мы обязаны ответить. Речь идёт о том, что Трамп принял решение по «Томагавкам». Он не расшифровал его, но «Томагавки» – это ракета, которая несёт ядерное оружие.
Запускается с эсминцев, подводных лодок, есть сухопутный вариант. В 2500 км зону поражения попадают все объекты, включая крупные заводы, ядерные центры и всё остальное.
Это решение не опрометчивое, это решение абсолютно провокационное, и ответить можем мы только все вместе», – призвал Зюганов.
Ранее Трамп заявил, что в целом принял решение относительно поставок ракет «Томагавк» Киеву, однако, каким оно является, не уточнил.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: