Зюганов: Иезуит Трамп принял решение по «Томагавкам» именно в день рождения Путина

Совершенно неслучайно и провокационно, что президент США Дональд Трамп заговорил о «Томагавках» для Украины именно сегодня.

Об этом с трибуны Госдумы заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они сегодня, в день рождения Путина, приняли абсолютно иезуитское решение, на которое мы обязаны ответить. Речь идёт о том, что Трамп принял решение по «Томагавкам». Он не расшифровал его, но «Томагавки» – это ракета, которая несёт ядерное оружие. Запускается с эсминцев, подводных лодок, есть сухопутный вариант. В 2500 км зону поражения попадают все объекты, включая крупные заводы, ядерные центры и всё остальное. Это решение не опрометчивое, это решение абсолютно провокационное, и ответить можем мы только все вместе», – призвал Зюганов.

Ранее Трамп заявил, что в целом принял решение относительно поставок ракет «Томагавк» Киеву, однако, каким оно является, не уточнил.