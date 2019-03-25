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25.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Политика, Украина
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31 марта украинские суды будут работать круглосуточно

Украинские суды накануне выборов, а также в день голосования, 31 марта, будут работать в круглосуточном режиме, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, сообщает пресс-служба ведомства.

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“Суды, так же, как и все избирательные комиссии, возглавляемые Центральной избирательной комиссией, и в день выборов, и в эти дни до дня голосования будут работать в специальном режиме. В день выборов, конечно, они будут работать круглосуточно, потому что наш закон предусматривает ряд категорий жалоб, которые подаются участниками избирательного процесса, которые должны быть рассмотреть безотлагательно”, – отметил министр.

По его словам, сейчас государственная судебная администрация организует работу всех судов по стране таким образом, чтобы они обеспечили оперативное и своевременное рассмотрение всех жалоб по вопросам нарушения избирательного законодательства.

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