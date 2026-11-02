Мы перестали бороться за мир и оказались в более выгодном положении – Караганов

Анатолий Лапин.  
02.11.2026 16:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В отличие от Советского Союза, который боролся за мир, Россия сейчас выбрала более правильную и хладнокровную политику – и находится в выгодном, с военной точки зрения, положении.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». 

В отличие от Советского Союза, который боролся за мир, Россия сейчас выбрала более правильную...

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«В силу особенностей нашей идеологической машины того времени, мы раскрутили эту борьбу за мир во вред себе, и даже не понимая, к чему это все может привести.

Сейчас мы проводим разумную хладнокровную политику, мы опираемся достаточно эффективно на ядерное сдерживание, хотя, с моей точки зрения, недостаточно интенсивно. И одновременно модернизируем свои Вооруженные силы общего назначения.

Поэтому, как ни парадоксально, но сейчас мы находимся в гораздо более, с военной точки зрения, выгодном положении, чем при Советском Союзе, когда мы боролись за мир», – заявил Караганов.

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