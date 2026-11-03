В обозримой перспективе в мире будет делаться ставка на силовые методы решения накопившихся противоречий.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил отставной российский дипломат Владимир Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что сегодня мы сталкиваемся с неопределённой ситуацией в международных отношениях. Хочу процитировать российского президента, который на саммите России и Африки сказал, что Европа готовится к войне в 30 году. Мы тоже к этой войне готовы, но мы её не хотим.

Ну вот, понимаете, к чему нам надо тоже готовиться. То есть, как иногда говорят в Америке, что все варианты лежат на столе. И надо быть опять готовым ко всему. Но у меня складывается впечатление, что силовое решение многих проблем будет доминировать», – заявил Васильев.