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Ситуация с реальным сектором экономики на Украине крайне печальная, и показатели оборонного сектора не должны вводить в заблуждение.

Об этом в беседе с киевским политологом Юрием Романенко (объявлен РФ в розыск) заявил известный харьковский бизнесмен, уроженец Калининграда и сын советского офицера Юрий Сапронов, оказывающий поддержку вооруженным формированиям киевского режима, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сапронов обратил внимание, что в Харьковской области аграрии засеяли лиш 9% озимых в сравнении с показателем прошлого года, поскольку не видят возможности получить прибыль.

«Оборонная промышленность, да, выросла на 20%. Государственный сектор, соответственно, увеличил расходы. Отдельные отрасли услуг, торговли сохранили положительную динамику. Но это никоим образом не относится и, как мы видим, не сопровождается ростом потребительского спроса, доходом домохозяйств банальным. Соответственно, инвестиций в гражданскую экономику нет. Прямых иностранных инвестиций я не вижу. Всё печально, всё печально. Хочется закрыть экран, сказать: «Юра, спасибо, я пошёл», – говорит Сапронов.

Ведущий подвел черту, обрисовав положение дел, вытекающее из сказанного его собеседником.