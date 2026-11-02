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Убедительная победа Илияны Йотовой во втором туре президентских выборов растревожила «антироссийский улей» в Европе.

Окончательные результаты выборов президента Болгарии стали во многом неожиданными. Минимальное преимущество – в 2-3 процента голосов, которое действующий президент Илияна Йотова имела в первом туре, создало заметное напряжение в болгарском обществе.

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Если саму Йотову болгары воспринимали как часть политической системы, созданной недавно пришедшим к власти премьер-министром Руменом Радевым, то её основной соперник, Андрей Гюров, представлял не просто «другие», а определенно – враждебные стране силы.

Гюров стал лидером болгарских евроатлантистов после того, как подписал скандальный договор с Киевским режимом – «двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности», недвусмысленно втягивая свою страну в вооруженный конфликт на Украине. За его спиной выстроились не только местные русофобы, но и вся свора европейских врагов России.

Однако ко второму туру выборов, болгары опомнились, прежняя апатия испарилась. Активность избирателей существенно возросла. Как результат – уверенная победа Илияны Йотовой, с преимуществом в более чем 18% голосов! После обработки 100 процентов бюллетеней, её результат – 57.56%, при скромных – 39.48% у Гюрова.

Отдавая свои голоса за Йотову, болгары поддержали её главные программные тезисы – полный нейтралитет в ходе украинского кризиса и стремление к восстановлению дипломатических отношений с Россией. Болгары выбрали мир!

Запад основательно всполошили результаты этих выборов. Реакция европейских СМИ была совершенно истеричной:

«Друг Путина победил, Болгария берет курс на Россию! В последние месяцы два союзника Путина в Европе потеряли власть — в Венгрии и Сербии. Однако теперь Болгария на его стороне» — пишет немецкая газета «Bild».

В большой статье, опубликованной перед вторым туром выборов, Financial Times процитировала Руслана Стефанова, директора Центра изучения демократии:

«Болгария может стать неудобством для Запада, подобно Венгрии при правлении Виктора Орбана».

«Йотова победила на фоне глубоких разногласий в болгарском обществе и опасений по поводу безопасности после инцидентов в Черном море», – пишет Agence France-Presse.

Агентство цитирует социолога Боряну Димитрову из исследовательского института «Альфа»:

«Йотовой удалось убедить избирателей, заявив себя «президентом мира» на фоне опасений по поводу безопасности после серии атак беспилотников на торговые суда в Черном море и очередной эскалации войны в соседней Украине».

«Болгары решают — больше Европы или больше Москвы», — заголовок «Шпигеля».

«Болгария сближается с Россией», — резюмируют результаты в «Die Zeit».

«Решающий выбор для политического курса Болгарии – пророссийский действующий президент Ильяна Йотова одержала убедительную победу во втором туре выборов в стране-члене ЕС и НАТО», — прокомментировала немецкая общенациональная газета Die Welt.

По мнению издания:

«Выборы рассматривались, прежде всего, как решение по внешнеполитическому курсу Болгарии, особенно в отношении войны на Украине и отношений с Москвой. 62-летняя Йотова поддерживает членство своей страны в ЕС и НАТО, но выступает против военной помощи Украине. В ходе предвыборной кампании она позиционировала себя как «президент мира», стремящаяся начать диалог с Москвой».

Британская информационная платформа EU Today заявила:

«Для Брюсселя значение выборов выходит за рамки личности будущего президента Болгарии. Результат покажет, направлена ​​ли общественная поддержка на большее сближение с Москвой или на более категоричное соблюдение нынешней политики ЕС в отношении России и Украины. Результат не изменит автоматически официальные международные обязательства Болгарии. Однако он может изменить политическое влияние президентского института в то время, когда политика безопасности Европы в Черноморском регионе находится под возрастающим давлением».

Западные пропагандисты правильно оценили итог президентских выборов в Болгарии. Несомненно, теперь усилится давление заправил ЕС на эту балканскую страну.

Только прочный тандем премьера и президента, Радева и Йотовой, способен выдержать вероятные предстоящие провокации Запада, и поддержать стремление болгарского народа к мирному существованию и восстановлению добрососедских отношений с «Северным соседом» – Россией.