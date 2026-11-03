Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Предложения США стать посредником в поставках российского газа в Европу открывает окно возможностей для урегулирования конфликта на Украине. Киев может одним махом понравиться и европейцам и Трампу, заодно представ миротворцем, ускорив прекращение огня и затормозив восстановление «Северных потоков».

Об этом в эфире подкаста «Есть вопрос» заявил экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Само предложение, насколько я понимаю, является продуктом какого-то диалога американцев с русскими и так же с нами, как подтверждает пресса, с моей точки зрения является очень хорошим признаком, потому что это означает, что мы перешли в прагматичное русло, когда есть реальная возможность склеить какую-то сделку. Без газа русским мир не интересен. Пока этого не понимают, условно говоря европейцы, будет очень тяжело договариваться. Скорее, невозможно. Более того, если посмотреть на интерес американцев, а на это соглашение очень важно смотреть не только из нашего интереса, а посмотреть на позицию американцев и на позицию европейцев. Им российский газ сейчас начинает быть очень нужным», – сказал Коболев.

Он считает, что возобновление транзита газа в Европу через «Северные потоки». пока «выглядит маловероятным, но не совсем нереальным».

«И нам нужно это учитывать, чтобы это не пропустить. Это будет огромный гол в наши ворота», – опасается экс-глава «Нафтогаза».

По его словам, в этой ситуации Киев должен предложить Европе свою ГТС как альтернативу «СП».

«Вот какую опцию с большой вероятностью можно продать немецкому избирателю? Я думаю, что опция, когда наша ГТС становится частью решения, продать гораздо легче. И здесь в наших интересах подыгрывать нашим европейским партнерам, быть с ними вместе, подыгрывать им, чтобы они так же держали там политический фронт у себя и не проигрывали пророссийским партиям», – рассуждал Коболев.

Он признает, что это тактика, которой Украине много лет не хватало.

«И как это ни странно звучит, это та тактика, в которой очень силен Путин. Когда он говорит с европейцами, он ведь не говорит с ними только с точки зрения принуждения или угроз. Он всегда говорит: «Но есть опция кооперации. И в рамках кооперации мы предлагаем и это, и это, и это, и это. А что вам предлагают украинцы?». Если ответ ничего, вопрос: «С кем вам лучше? Со мной или с ними?», – объяснял он.

По его мнению, в этот момент за столом переговоров должны появиться украинцы и предложить свою ГТС.