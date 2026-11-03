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Если Румыния и Болгария в альянсе с Турцией начнут конвоировать суда с грузом вооружений для Украины, Россия столкнётся с очень серьёзным вызовом, на который придётся дать ответ.

Об этом на канале Delib заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если альянс Болгария-Румыния-Турция начнёт работать и действительно начнёт пытаться проводить конвой в румынские и болгарские порты, которые, мы хоть и не заявили, и делаем вид, что не знаем, кто это сделал, но мы их блокировали. Там суда торговые тонут один за другим по непонятным причинам. То на какой-нибудь беспилотник неизвестного происхождения нарвутся, то на мину. Там уже под два десятка судов утонули. Утонули не просто так, а потому что после закрытия Одессы Констанца и Варна стали основными портами перевалки для импорта оружия на Украину. Это, конечно, сложнее, их там перегружают на железную дорогу, везут через Молдавию обходными путями, но всё равно это доставляется. Поэтому стали закрывать и эти порты тоже», – рассказал Ищенко.

«Если при помощи турок они попытаются создать себе коридор до Констанцы или даже до Дуная, в таком случае перед Россией встанет вопрос. Если найдётся вариант перекрытия оружейного импорта на Украину другим путём или если Россия сочтёт недостаточно опасным продолжение этого импорта по морю (дорога ложка к обеду, если привести танковую армию к моменту сдачи Берлина, она уже всё равно не поможет) тогда вполне возможно, что закроют глаза. Если украинский вопрос не решится, и оно действительно будет представлять угрозу, тогда необходимо каким-то образом на эту угрозу реагировать. Ну, в общем, ситуация может вылиться в достаточно сложные и неприятные вещи», – рассуждал политолог.

Отметим, военный эксперт Яков Кедми считает, что суда в Чёрном море топит Британия