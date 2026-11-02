«Путин чувствует себя на коне!» – беглый экс-советник президента РФ
В ходе переговоров между Путиным и Трампом идёт речь не только об Украине, но и о возвращении НАТО к границам 1997 года.
Об этом на канале украинской пропагандистки Евгении Кнутовой заявил бежавший на Запад и предавший Россию экс-советник президента РФ иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В последние полтора месяца появились новые сигналы от Путина, свидетельствующие о том, что если будут действительно какие-то переговоры идти с Трампом, то они считают возможным подключить Европу – но не в качестве субъекта, а в качестве объекта переговоров.
По дипломатическим каналам было несколько утечек о том, что Путин хотел бы обсуждать с Трампом не только то, что он хотел бы получить от Украины, но и то, что он хотел бы получить от Европы.
Речь идёт, как мы хорошо помним, о тех двух проектах договоров, которые Путин внёс для рассмотрения ещё в декабре 21 года: один со странами НАТО, а другой – с США.
Речь о том, чтобы провести деНАТОизацию Центральной Европы – то есть, вывести активы стран НАТО на линию 1997 года. Тем самым сделать так, чтобы те страны, кто вступил в НАТО после 87 года, из него вышли, и обязательства блока перестали бы на нах распространяться», – сказал Илларионов.
«Эта тема неоднократно поднимается со стороны Путина и Кремля, и сейчас мы видим новую волну этих заявлений. Поэтому не исключено, что в ходе разговоров Путина и Трампа эта тема поднималась, и получила мягкое понимание со стороны Трампа.
Сейчас мы видим активность Путина, которой раньше не было. Путин чувствует себя на коне, он чувствует, что сейчас, при нынешнем президенте США, можно получить дополнительные плюсы – и ослабление европейской позиции.
И он пробует использовать вес США не только против Украины. Теперь он думает, что можно попробовать использовать этот вес против Европы», – добавил перебежчик.
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