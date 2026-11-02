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В ходе переговоров между Путиным и Трампом идёт речь не только об Украине, но и о возвращении НАТО к границам 1997 года.

Об этом на канале украинской пропагандистки Евгении Кнутовой заявил бежавший на Запад и предавший Россию экс-советник президента РФ иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последние полтора месяца появились новые сигналы от Путина, свидетельствующие о том, что если будут действительно какие-то переговоры идти с Трампом, то они считают возможным подключить Европу – но не в качестве субъекта, а в качестве объекта переговоров. По дипломатическим каналам было несколько утечек о том, что Путин хотел бы обсуждать с Трампом не только то, что он хотел бы получить от Украины, но и то, что он хотел бы получить от Европы. Речь идёт, как мы хорошо помним, о тех двух проектах договоров, которые Путин внёс для рассмотрения ещё в декабре 21 года: один со странами НАТО, а другой – с США. Речь о том, чтобы провести деНАТОизацию Центральной Европы – то есть, вывести активы стран НАТО на линию 1997 года. Тем самым сделать так, чтобы те страны, кто вступил в НАТО после 87 года, из него вышли, и обязательства блока перестали бы на нах распространяться», – сказал Илларионов.