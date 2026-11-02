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Украинская война стала для Запада болезненным столкновением с реальностью.

Об этом в эфире французской радиостанции Sud Radio заявил известный французский историк, социолог, антрополог и демограф Эммануэль Тодд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий напомнил полемику ученого с президентом Макроном, который назвал Россию «экзистенциальной угрозой», на что Тодд ему ответил:

«Послушай, дружок, экзистенциальная угроза у тебя под боком, и, возможно, именно ты и являешься экзистенциальной угрозой для Франции».

«Подобные настроения существуют во всех европейских странах, и во Франции, в частности. Нужно объяснить эту русофобию, эту враждебность по отношению к России, эту зацикленность на возможной войне с ней. Хотя, если проанализировать поведение русских, становится ясно: у них нет ни желания, ни возможностей для этого, да им это просто неинтересно», – сказал социолог.

По его мнению, призывая готовиться к войне с Россией, «правящие классы — как во Франции, так и в Европе в целом — находятся в состоянии глубокого отчаяния, вызванного провалом всех их начинаний внутри страны».

«Поэтому они только рады поговорить об Украине и России. Трамп их спасает, поскольку на повестке дня — удручающая тема, а тем временем мы не говорим о самом главном, хотя к нему всё равно приходится возвращаться: ведь для политиков любой страны главное — это, в конечном счете, общество, которым они должны управлять. Скажем так: война на Украине стала для Запада болезненным столкновением с реальностью — он обнаружил, что не способен производить оружие, необходимое, чтобы остановить русских в ходе их фактического возвращения контроля над частью Украины», – подчеркнул ученый.

По его мнению, охватившие Францию масштабные социальные протесты «еще одно столкновение с реальностью».