Французский социолог: «Наши правящие элиты для нас реальная угроза – а не Россия»

Игорь Шкапа.  
02.11.2026 17:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Украинская война стала для Запада болезненным столкновением с реальностью.

Об этом в эфире французской радиостанции Sud Radio заявил известный французский историк, социолог, антрополог и демограф Эммануэль Тодд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская война стала для Запада болезненным столкновением с реальностью. Об этом в эфире французской...

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Ведущий напомнил полемику ученого с президентом Макроном, который назвал Россию «экзистенциальной угрозой», на что Тодд ему ответил:

«Послушай, дружок, экзистенциальная угроза у тебя под боком, и, возможно, именно ты и являешься экзистенциальной угрозой для Франции».

«Подобные настроения существуют во всех европейских странах, и во Франции, в частности. Нужно объяснить эту русофобию, эту враждебность по отношению к России, эту зацикленность на возможной войне с ней.

Хотя, если проанализировать поведение русских, становится ясно: у них нет ни желания, ни возможностей для этого, да им это просто неинтересно», – сказал социолог.

По его мнению, призывая готовиться к войне с Россией, «правящие классы — как во Франции, так и в Европе в целом — находятся в состоянии глубокого отчаяния, вызванного провалом всех их начинаний внутри страны».

«Поэтому они только рады поговорить об Украине и России. Трамп их спасает, поскольку на повестке дня — удручающая тема, а тем временем мы не говорим о самом главном, хотя к нему всё равно приходится возвращаться: ведь для политиков любой страны главное — это, в конечном счете, общество, которым они должны управлять.

Скажем так: война на Украине стала для Запада болезненным столкновением с реальностью — он обнаружил, что не способен производить оружие, необходимое, чтобы остановить русских в ходе их фактического возвращения контроля над частью Украины», – подчеркнул ученый.

По его мнению, охватившие Францию масштабные социальные протесты «еще одно столкновение с реальностью».

«Нельзя жить, зациклившись на внешней политике и несуществующих угрозах, делая вид, что главная проблема — экзистенциальная угроза для Франции — заключается не в том, что ресурсы должны быть направлены на поддержку молодежи. Вот и всё. И я говорю это без всякой наивности.

Я анализирую ситуацию — я делал это в нескольких своих книгах — и прекрасно осознаю, что существует «инфляция дипломов» и снижение уровня образования. В этой сфере мы движемся к кризису», – резюмировал Тодд.

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English version :: Читать на английском Французский социолог: «Наши правящие элиты для нас реальная угроза – а не Россия»

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