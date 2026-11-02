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Национальный банк Сербии лишил лицензии «Алта банк», в банке несколько дней проходили обыски, а его номинальный собственник Давор Мацура арестован. Этот банк считается близким к экс-президенту Сербии Александру Вучичу.

«Алта банк» был единственным финансовым учреждением в Сербии, где релоканты из России могли открыть счёт без предоставления дополнительных документов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В минувшие выходные Национальный банк Сербии (НБС) лишил лицензии коммерческий «Алта банк». Банк, который за считанные годы превратился из скромной региональной структуры в 9-й по величине субъект сербского финансового рынка с активами в сотни миллиардов динар, рухнул за несколько дней после парламентских выборов, на которых проиграл многолетний правитель Сербии Александр Вучич.

Начиная с 2018 годов, когда бизнесмен Давор Мацура (владелец сети обменников Alta Pay Group) выкупил государственный пакет акций некогда скромного JUBMES banka, переименовав его в «Алта банк». Финансовое учреждение начало расти как на дрожжах. В нём стали обслуживаться государственные предприятия и коммунальные монополии, а также ключевые девелоперские и инфраструктурные инициативы Вучича – от «Белграда на воде» до проектов «ЭКСПО-2027», которая должна пройти в Белграде в следующем году.

С 2022 года «Алта банк» оставался одним из немногих «шлюзов» для переводов средств из России (он даже принимал переводы в рублях), также в нём без дополнительных документов открывали расчётные счеты и выдавали платёжные карты гражданам России. Число россиян среди клиентов банка оценивается в несколько десятков тысяч.

Через несколько дней после парламентских выборов председатель оппозиционной Демократической партии Сербии Срджан Миливоевич обратился в прокуратуру страны из-за операции на сумму в 50 млн евро, которые были переведены на счёт дочернего «Алта банк» в Северной Македонии. 30 октября политик оппозиционной партии СДСМ в Северной Македонии Андрей Жерновский заявил, что эти деньги могли переводить в Россию. Глава Центробанка Северной Македонии назвал эти утверждения непроверенными. В самом банке настаивали на законности транзакций и назвали обвинения в свой адрес организованной кампанией, направленной на подрыв репутации «Алта банка». Однако 31 октября Национальный банк Сербии отозвал лицензию у «Алта банка», а в самом банке начались обыски.

Решение НБС закрыть «Алта банк» – редкое событие для банковской системы страны. Последний раз регулятор отзывал банковскую лицензию в апреле 2018 года, у Jugbanka Kosovska Mitrovica. А вот в 2012–2014 годах, после прихода к власти партии Александра Вучича, Сербия пережила целую волну банковских ликвидаций: лицензий лишились Nova Agrobanka, Razvojna banka Vojvodine, Privredna banka Beograd и Univerzal banka Beograd. С тех пор банковский сектор Сербии заметно упорядочился: количество действующих банков сократилось до 19 (теперь до 18).

В понедельник, 2 ноября, прокуратура по борьбе с организованной преступностью Сербии подтвердила арест трех фигурантов уголовного дела вокруг «Алта банка», включая владельца кредитной организации Давора Мацуру. Бизнесмена подозревают в беспрецедентном злоупотреблении полномочиями – физическом выносе наличных средств из банковского хранилища на общую сумму около 45 млрд динаров (более 380 миллионов евро).

Масштабная операция проводилась силами Управления криминальной полиции и Специального подразделения по борьбе с оргпреступностью. Арестам предшествовали двухдневные обыски 31 октября и 1 ноября в головных офисах «Алта банка» и по месту жительства Мацуры, в ходе которых полиция провела полную инвентаризацию остатков в хранилище банка.