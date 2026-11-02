Знаменитый французский социолог: «Грядёт победа России. Запад идет к распаду»

Игорь Шкапа.  
02.11.2026 14:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Франция


Нынешняя социально-экономическая модель, сформированная во Франции, направлена на поддержку уходящих поколений. По этой причине такое общество не в состоянии выжить.

Об этом в эфире французской радиостанции Sud Radio заявил известный французский историк, социолог, антрополог и демограф Эммануэль Тодд, автор нашумевшей книги «Поражение Запада», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешняя социально-экономическая модель, сформированная во Франции, направлена на поддержку уходящих поколений. По этой причине...

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«В случае с Францией наблюдается нечто специфическое. Особый интерес представляет концепция «дезинтеграции» (разбалансировки/распада) и широта сфер её применения — в частности, речь идёт о дезинтеграции самого Запада.

Я начал с темы «Поражения Запада» — так называлась моя предыдущая книга, имевшая большой успех. Честно говоря, меня всё меньше занимает вопрос о грядущей победе России. Меня всё больше интересует процесс, который она породила, — процесс дезинтеграции западного мира.

При этом одна из ключевых особенностей этой дезинтеграции заключается в том, что для каждой из крупных стран Западной Европы она проявляется по-своему. Существует немецкая модель дезинтеграции, американская модель, а есть и французская. Похоже, что сегодня мы этот процесс даже ускоряем», – сказал ученый.

Он говорит, что пришел к «пугающему выводу».

«Впервые в истории появился веский аргумент против всеобщего избирательного права. Ведь если всеобщее избирательное право приводит к созданию общества, в котором ресурсы направляются на поддержку уходящих поколений, а не тех, что приходят им на смену, то такое общество просто не сможет выжить», – считает демограф.

Он обратил внимание на примечательную динамику: во Франции за период с 2000 по 2025 год расходы на образование (в процентах от ВВП) снижаются с 7,3% до 6,7%, а расходы на пенсионное обеспечение, напротив, растут с 11,6% до 14,1%.

«Ситуация, в которой мы оказались, драматичная и, по сути, скандальная во всех отношениях. Началось всё с нехватки штатных единиц в лицеях. То, что мы сейчас наблюдаем, — это трагическая иллюстрация того, о чем говорится в одной из глав книги», – резюмировал Тодд.

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English version :: Читать на английском Знаменитый французский социолог: «Грядёт победа России. Запад идет к распаду»

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