Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нынешняя социально-экономическая модель, сформированная во Франции, направлена на поддержку уходящих поколений. По этой причине такое общество не в состоянии выжить.

Об этом в эфире французской радиостанции Sud Radio заявил известный французский историк, социолог, антрополог и демограф Эммануэль Тодд, автор нашумевшей книги «Поражение Запада», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В случае с Францией наблюдается нечто специфическое. Особый интерес представляет концепция «дезинтеграции» (разбалансировки/распада) и широта сфер её применения — в частности, речь идёт о дезинтеграции самого Запада. Я начал с темы «Поражения Запада» — так называлась моя предыдущая книга, имевшая большой успех. Честно говоря, меня всё меньше занимает вопрос о грядущей победе России. Меня всё больше интересует процесс, который она породила, — процесс дезинтеграции западного мира. При этом одна из ключевых особенностей этой дезинтеграции заключается в том, что для каждой из крупных стран Западной Европы она проявляется по-своему. Существует немецкая модель дезинтеграции, американская модель, а есть и французская. Похоже, что сегодня мы этот процесс даже ускоряем», – сказал ученый.

Он говорит, что пришел к «пугающему выводу».

«Впервые в истории появился веский аргумент против всеобщего избирательного права. Ведь если всеобщее избирательное право приводит к созданию общества, в котором ресурсы направляются на поддержку уходящих поколений, а не тех, что приходят им на смену, то такое общество просто не сможет выжить», – считает демограф.

Он обратил внимание на примечательную динамику: во Франции за период с 2000 по 2025 год расходы на образование (в процентах от ВВП) снижаются с 7,3% до 6,7%, а расходы на пенсионное обеспечение, напротив, растут с 11,6% до 14,1%.