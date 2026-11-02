Мендель: «На самом деле Зеленский страшно боится переговоров с Путиным»

Игорь Шкапа.  
02.11.2026 18:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 509
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Владимир Зеленский пытается доказать, что он уже не тот мальчик, который выступал на вечеринках перед Владимиром Путиным.

Об этом в беседе с одесским адвокатом Тарасом Никифорчуком заявила экс-прессекретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский пытается доказать, что он уже не тот мальчик, который выступал на вечеринках...

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«Зеленский – это человек, выступавший перед Путиным на частных вечеринках. И он доказывает Путину, что он не тот мальчик, который только актер. И у него прямо и страх, и ужас, и ненависть, и все, что только можно.

Ну а Путина он очень сильно раздражает. И Путин, собственно, не хотел с ним действительно разговаривать с середины 20-го года», – сказала Мендель.

По ее словам, российский лидер не хочет разговаривать с Зеленским, потому что считает его недоговороспособным.

«А Зеленский не хочет говорить с Путиным, потому что он боится договориться. И тогда нужно завершать войну и нужно выборы – и надо проигрывать. И дальше что? Поэтому здесь действительно противостояние очень сильное. Трамп прав в этом плане, он прав», – заявила Мендель.

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English version :: Читать на английском Мендель: «На самом деле Зеленский страшно боится переговоров с Путиным»

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