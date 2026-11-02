Мендель: «На самом деле Зеленский страшно боится переговоров с Путиным»
Владимир Зеленский пытается доказать, что он уже не тот мальчик, который выступал на вечеринках перед Владимиром Путиным.
Об этом в беседе с одесским адвокатом Тарасом Никифорчуком заявила экс-прессекретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский – это человек, выступавший перед Путиным на частных вечеринках. И он доказывает Путину, что он не тот мальчик, который только актер. И у него прямо и страх, и ужас, и ненависть, и все, что только можно.
Ну а Путина он очень сильно раздражает. И Путин, собственно, не хотел с ним действительно разговаривать с середины 20-го года», – сказала Мендель.
По ее словам, российский лидер не хочет разговаривать с Зеленским, потому что считает его недоговороспособным.
«А Зеленский не хочет говорить с Путиным, потому что он боится договориться. И тогда нужно завершать войну и нужно выборы – и надо проигрывать. И дальше что? Поэтому здесь действительно противостояние очень сильное. Трамп прав в этом плане, он прав», – заявила Мендель.
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