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Российский миллиардер Константин Струков, находящийся под санкциями коллективного Запада, был задержан сотрудниками пограничной полиции в аэропорту черногорского города Тиват при попытке вылететь в Белград, сообщили местные СМИ.

После дачи объяснений Струкову разрешили улететь, но власти Черногории готовят запрет на его въезд в эту страну, несмотря на многомиллионные инвестиции бизнесмена на черногорском побережье. Сам миллиардер своё пребывание и задержание в Черногории опровергает, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О задержании Константина Струкова сообщило близкое к правительству Черногории издание Vijesti. По информации источников издания, после задержки рейса в Белград Струков дал объяснения сотрудникам пограничной полиции, после чего ему разрешили покинуть Черногорию.

«Решение о запрете на въезд ему намерены направить позднее по месту жительства», – сообщил источник.

Из публикации невозможно понять, о каком именно месте жительства идёт речь. Дело в том, что Константину Струкову принадлежит недвижимость на черногорском побережье Адриатического моря в районе полуострова Луштица (муниципалитет Херцег-Нови). В 2018 году он был указан в качестве инвестора проекта туристического комплекса с пятизвёздочным отелем «Добра Лука».

По имеющимся сведениям, прилегающий к укромной бухте земельный участок Струков купил за 5,4 миллиона евро у компании Navigator Finance Ltd. вместе с правами на ранее подготовленную строительную документацию. По версии журналистов, под видом туристического объекта создаётся частный элитный жилой комплекс (он до сих пор находится в стадии проектирования и строительства).

В июле 2025 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства принадлежавшие Струкову акции «Южуралзолото группа компаний», долю в «Управляющей компании ЮГК» и другие связанные с бизнесменом активы. По данным надзорного ведомства, Струков получил имущество коррупционным путем, используя свое положение в Заксобрании Челябинской области. Позже активы были проданы.

Тогда же сотрудники ФСБ пресекли попытку Константина Струкова покинуть Россию на собственном самолете, несмотря на судебный запрет в рамках иска Генпрокуратуры. Зампред законодательного собрания Челябинской области от «Единой России» пытался вылететь из Челябинска в Турцию на личном бизнес-джете Bombardier. Росавиация запретила взлёт воздушному судну, на которое ранее был наложен арест. На борту судебные приставы изъяли у Струкова загранпаспорт, который к этому времени уже был аннулирован миграционной службой МВД России.

В октябре 2025 года ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что экс-владелец «Южуралзолота» вывел за границу свыше 163 млрд рублей. На эти деньги в разных странах были приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведётся строительство зданий, было сказано в сообщении.

Но чуть позже сам Струков в разговоре с российским изданием РБК опроверг сообщения о том, что он покидал Россию.

«Я дома, никуда не уезжал, меня не задерживали, никаких ограничений не накладывали».

Струков с 2025 года находится под санкциями Евросоюза, с 2023-го – Великобритании. По данным на апрель 2025-го, бизнесмен и его семья занимали 78-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes с состоянием $1,9 млрд.

«Южуралзолото» – один из крупнейших золотодобытчиков в России с ежегодной выручкой порядка 54 млрд руб. Группа осваивает месторождения в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии. 30 октября 2026 года Верховный суд вернул без рассмотрения жалобу бывшего владельца «Южуралзолота» на изъятие активов в доход государства.