Харьковский миллионер-русофоб: «Мы научились терпеть удары, но полностью утратили возможность развиваться»
Украинская экономика не имеет бесконечного запаса прочности, тем более в условиях отсутствия поддержки со стороны государства.
Об этом в беседе с киевским политологом Юрием Романенко (объявлен РФ в розыск) заявил известный харьковский бизнесмен, уроженец Калининграда и сын советского офицера Юрий Сапронов, оказывающий поддержку вооруженным формированиям киевского режима, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Сапронов говорит, что на Украине функционируют две экономики – военная и гражданская. При этом военная демонстрирует рост благодаря формируемому административно заказу.
«То есть это не рынок. А вот гражданская экономика, бизнес, предпринимательство – это рынок. Здесь нет команды государства. Государство здесь только мешает, чаще всего регуляторной политикой и просто вмешательством в работу бизнеса. Что делать? Я не знаю», – сказал Сапронов.
По его словам, Украина научилась выживать в тяжелейших условиях.
«Но выживание – это ещё не антихрупкость. Мужество – это ещё не стратегия. И способность терпеть бесконечно удары – это ещё не способность развиваться.
Украина воюет не только оружием. Украина воюет экономикой. Но у экономики нет бесконечного запаса прочности. Предприниматель может пережить один кризис, второй, третий, но нельзя бесконечно требовать требовать, например, от него налогов, когда у него уничтожают или уничтожили производство, когда дорожает энергия, когда уходят работники, потому что невозможно их забронировать… Государство, сейчас ещё и тренд плохой, задерживает оплату выполненных работ.
Если сегодня не сохранить предпринимателя, завтра не будет ни налогов, ни рабочих мест, ни экономического фундамента нашей обороны», – предупреждает Сапронов.
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