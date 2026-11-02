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Украинская экономика не имеет бесконечного запаса прочности, тем более в условиях отсутствия поддержки со стороны государства.

Об этом в беседе с киевским политологом Юрием Романенко (объявлен РФ в розыск) заявил известный харьковский бизнесмен, уроженец Калининграда и сын советского офицера Юрий Сапронов, оказывающий поддержку вооруженным формированиям киевского режима, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сапронов говорит, что на Украине функционируют две экономики – военная и гражданская. При этом военная демонстрирует рост благодаря формируемому административно заказу.

«То есть это не рынок. А вот гражданская экономика, бизнес, предпринимательство – это рынок. Здесь нет команды государства. Государство здесь только мешает, чаще всего регуляторной политикой и просто вмешательством в работу бизнеса. Что делать? Я не знаю», – сказал Сапронов.

По его словам, Украина научилась выживать в тяжелейших условиях.