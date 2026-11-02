Экс-соратница и пресс-секретарь Зеленского: «Он идет на дно вместе со всей лодкой»
Владимир Зеленский убрал из своего окружения всех людей, которые могли бы рассказать правду о реальном положении дел в экономике.
Об этом в беседе с одесским адвокатом Тарасом Никифорчуком заявила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У Зеленского сейчас вся власть, в принципе, в руках. Он пытается все менеджерить сам, насколько он может менеджерить. Очень тяжело доверяет людям.
Но есть еще один очень большой вопрос. Насколько этот человек разбирается в государственных делах? Он до сих пор не осознает, не понимает, как должны функционировать министерства, где его конституционные или законные ограничения – или правительства, или президента, или парламента.
Он пытается сам контролировать, как будут голосовать. И это целый набор вопросов. Но в то же время не может все это же контролировать один человек. Это невозможно.
И именно поэтому мы видим столько проседаний в разных сферах – в экономической, прежде всего, сфере. Он прогнал абсолютно всех экономистов от себя, потому что ему не нравилось, когда ему показывали реальность», – сказала Мендель.
По ее словам, Зеленский «полагается на свои подсчеты 95-го квартала типа пальцем в небо».
Кроме того, она считает, что вмешательство ради пиара не разбирающегося в военных делах Зеленского в эти вопросы «приводит к очень отрицательным последствиям». При этом в его окружении остаются лишь лояльные к нему люди.
«Это не имеет уже ничего общего с профессионализмом. Следовательно, у нас даже министр иностранных дел не знает английского. Это просто позор на весь мир.
И дальше происходит просадка за просадкой. И все они пытаются закрывать какие-то дырки в одной лодке, но от того дырок не становится меньше, их становится все больше. И Зеленский идет ко дну, но, к сожалению, вместе со всей лодкой», – заключила Мендель.
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