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Владимир Зеленский убрал из своего окружения всех людей, которые могли бы рассказать правду о реальном положении дел в экономике.

Об этом в беседе с одесским адвокатом Тарасом Никифорчуком заявила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Зеленского сейчас вся власть, в принципе, в руках. Он пытается все менеджерить сам, насколько он может менеджерить. Очень тяжело доверяет людям. Но есть еще один очень большой вопрос. Насколько этот человек разбирается в государственных делах? Он до сих пор не осознает, не понимает, как должны функционировать министерства, где его конституционные или законные ограничения – или правительства, или президента, или парламента. Он пытается сам контролировать, как будут голосовать. И это целый набор вопросов. Но в то же время не может все это же контролировать один человек. Это невозможно. И именно поэтому мы видим столько проседаний в разных сферах – в экономической, прежде всего, сфере. Он прогнал абсолютно всех экономистов от себя, потому что ему не нравилось, когда ему показывали реальность», – сказала Мендель.

По ее словам, Зеленский «полагается на свои подсчеты 95-го квартала типа пальцем в небо».

Кроме того, она считает, что вмешательство ради пиара не разбирающегося в военных делах Зеленского в эти вопросы «приводит к очень отрицательным последствиям». При этом в его окружении остаются лишь лояльные к нему люди.