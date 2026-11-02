«Трамп непредсказуем» – экс-глава МИ-6 всерьёз напуган перспективной вывода американских войск из Европы
Соединенные Штаты превратились в непредсказуемого союзника для британцев.
Об этом в эфире подкаста, который ведет бывший директор по коммуникациям Даунинг-стрит Энди Кулсон, заявил экс-глава разведки МИ-6 Ричард Дирлав, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Думаю, мы живем в довольно опасное и нестабильное время, которое становится еще более нестабильным из-за непредсказуемости нашего ближайшего союзника. И это дополнительное осложнение. Впрочем, я всегда говорю людям: изоляционистские настроения в Америке существовали всегда. Поэтому не стоит удивляться так сильно», – сказал Дирлав.
Он говорит, что с американцами серьезные разногласия возникали и раньше, но сегодня ситуация осложняется непредсказуемостью Дональда Трампа.
«Очевидно, что иметь дело с Трампом — задача невероятно сложная. Хотя он совершил и довольно интересные шаги. Он сделал немало хорошего, но есть моменты, по которым с ним совершенно невозможно согласиться — и это вызывает тревогу. Сейчас меня особенно беспокоит — хотя официального подтверждения пока нет — информация о возможном выводе американских войск из Европы», – говорит экс-глава разведки.
Ведущий уточнил, считает ли его собеседник такую угрозу реальной.
«Похоже, что так. Конечно, это еще не подтверждено. Возможно, это просто угроза, которая так и останется угрозой, но, учитывая нынешнюю ситуацию в России, мы находимся в крайне хрупком и деликатном положении», – тревожится Дирлав.
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