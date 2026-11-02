Экс-советник Путина подговаривает украинцев: «Воюйте, пока Россия не развалится!»

Вадим Москаленко.  
02.11.2026 22:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Киеву нельзя идти на прямые переговоры с Москвой, потому то они закончатся политическим ослаблением киевского режима.

Об этом на канале украинской пропагандистки Евгении Кнутовой заявил бежавший на Запад и предавший Россию экс-советник президента РФ иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киеву нельзя идти на прямые переговоры с Москвой, потому то они закончатся политическим ослаблением...

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«Участие украинцев в возможных переговорах – это ошибка. В настоящее время переговоров с Путиным вести нельзя. Если американцы хотят вести – пусть ведут. Но с участием Украины сейчас переговоров вести не следует.

Потому что мы видим, что Путин к переговорам не готов. Он в течение всего этого времени регулярно не только говорит, но и показывает. Пока Путин считает, что может добиться своих целей, вести переговоры с ним бессмысленно», – вещал иноагент.

«Руководство Украины говорит неоднократно, что необходимы переговоры в трехстороннем формате: президенты Украины, России и США. Это ошибка, потому что Зеленский остается в одиночку против двух лидеров государств, которые придерживаются единой позиции против Украины.

Вместо одного противника Зеленский будет иметь двух противников во время этих переговоров.

Чем они закончатся, совершенно ясно. Либо из Зеленского что-то смогут выдавить. А если Зеленскому удастся противостоять давлению, и он не сдаст ни одной позиции, после этих переговоров не только один Путин, но и Трамп публично будут обвинять Зеленского, что он сорвал переговоры», – сказал Илларионов.

По его мнению, Киев ни за что не должен отказываться от границ 1991 года, и воевать до «победного конца».

«Поражение можно нанести. Это непросто, нелегко, требуется достаточно большое время. Но это можно сделать. Можно положить этому конец только тогда, когда агрессору будет нанесено военное поражение, и это должно стать главной целью!», – подстрекал перебежчик.

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