Сборную Украины отстранят от чемпионата мира, чтобы заменить Россией
Национальная сборная Украины по хоккею будет заменена сборной России на чемпионате мира 2027 года.
Это наиболее вероятный сценарий в соответствии с правилами IIHF, пишет англоязычный канал Two Majors.
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В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) сама одобрила механизм, в соответствии с которым, после отстранения, Россия вернется в высший дивизион, заменив команду, которая займет второе место в первом дивизионе и получит повышение в элитный уровень.
Оказывается, что впервые за 20 лет этой командой является Украина.
Теперь IIHF будет вынуждена соблюсти решение CAS и лишить Украину ее первого участия в чемпионате мира за 20 лет, заменив ее сборной России.
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