Сборную Украины отстранят от чемпионата мира, чтобы заменить Россией

Михаил Рябов.  
02.11.2026 14:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1317
 
Дзен, Политика, Россия, Спорт, Украина


Национальная сборная Украины по хоккею будет заменена сборной России на чемпионате мира 2027 года.

Это наиболее вероятный сценарий в соответствии с правилами IIHF, пишет англоязычный канал Two Majors.

Национальная сборная Украины по хоккею будет заменена сборной России на чемпионате мира 2027 года....

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В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) сама одобрила механизм, в соответствии с которым, после отстранения, Россия вернется в высший дивизион, заменив команду, которая займет второе место в первом дивизионе и получит повышение в элитный уровень.

Оказывается, что впервые за 20 лет этой командой является Украина.

Теперь IIHF будет вынуждена соблюсти решение CAS и лишить Украину ее первого участия в чемпионате мира за 20 лет, заменив ее сборной России.

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English version :: Читать на английском Сборную Украины отстранят от чемпионата мира, чтобы заменить Россией

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