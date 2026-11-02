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Национальная сборная Украины по хоккею будет заменена сборной России на чемпионате мира 2027 года.

Это наиболее вероятный сценарий в соответствии с правилами IIHF, пишет англоязычный канал Two Majors.

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В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) сама одобрила механизм, в соответствии с которым, после отстранения, Россия вернется в высший дивизион, заменив команду, которая займет второе место в первом дивизионе и получит повышение в элитный уровень.

Оказывается, что впервые за 20 лет этой командой является Украина.

Теперь IIHF будет вынуждена соблюсти решение CAS и лишить Украину ее первого участия в чемпионате мира за 20 лет, заменив ее сборной России.