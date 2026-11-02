США не спасут Европу от российских ударов, как не помогли саудитам – Пилько

Анатолий Лапин.  
02.11.2026 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия может перейти к точечным силовым акциям против целей на европейской территории, а Вашингтон предпочтет не вмешиваться, опасаясь прямой войны с ядерной державой.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда», заявил политический аналитик Алексей Пилько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может перейти к точечным силовым акциям против целей на европейской территории, а Вашингтон...

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По его мнению, полномасштабная война России с европейцами вряд ли возможна, но вероятность отдельных «военных акций» против объектов на территории Европы, по его оценке, выше среднего.

«Скорее всего, что-то будет в плане эскалации. Может быть, мы избежим, и я думаю, скорее всего, избежим полномасштабной войны России с европейскими странами. Но я считаю вероятными выше среднего акции, отдельные российские военные акции в отношении целей на территории Европы. Это может быть в иранском стиле запросто.

И мы удивимся, насколько мягко и слабо поведет себя в этом отношении Европа, увидев, что никакой поддержки от американцев она не получит, а перспектива уничтожения самых ценных активов европейской промышленности возникнет во весь рост. То, как думала Саудовская Аравия, что она неуязвима в союзе с США, — ее просто расстреляли, как в тире, и все. И продолжают заниматься тем же самым примерно», — заявил Пилько.

Он напомнил о ситуации с Саудовской Аравией, которая, несмотря на стратегическое партнерство с Вашингтоном, не получила защиты от атак. По его мнению, европейским государствам не стоит рассчитывать, что США вступятся за них в случае серьезного конфликта:

«Ну, Саудовская Аравия как актив для американцев куда ценнее той же Польши. И вообще ценнее подавляющего большинства союзников по НАТО. Это нефтедоллары, это стратегические союзники. Конечно, ценность Саудовской Аравии еще выше в глазах американского политического руководства, чем у подавляющего большинства европейских стран… И они ее не спасли».

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