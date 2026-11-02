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Главный предмет борьбы внутри Украины сейчас — не президентский пост, а контроль над Киевом.

Мэр Кличко дал свежее интервью Bild, где в очередной раз жестко прошелся по фигуре Зеленского, требуя его замены, намекая на свои связи с американцами. И это – не просто ссора двух украинских политиков.

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Украина при Зеленском выстроила весьма централизованную и авторитарную систему власти. Причём война дала для этого дополнительные инструменты: военные администрации, главы которых назначаются лично президентом.

Но Киев остался своеобразным исключением в этом правиле.

Кличко — выборный мэр с собственным политическим аппаратом, фракцией в горсовете, хозяйственными ресурсами, международными контактами и долгой историей взаимоотношений с другими украинскими политиками.

И вот, в городе одновременно существуют две власти. Именно перетягивание ими полномочий постоянно становилось поводом для конфликтов. Сейчас, кстати, после отставки предыдущего главы военной администрации Зеленский утверждает, что не может найти ему замену: якобы никто не соглашается садиться в такое взрывоопасное кресло.

Почему это принципиально? Потому что Киев — не просто крупнейший административный и экономический центр Украины. Это ещё и место сосредоточения политических элит, силовиков, иностранных посольств, редакций крупнейших СМИ и грантовых организаций со связями на Западе.

В украинской традиции контроль над Киевом исторически приобретает особое значение именно в периоды кризисов центральной власти. Поэтому конфликт Зеленского и Кличко нельзя сводить к взаимной неприязни. Это столкновение двух принципов организации власти: президентской вертикали и относительно самостоятельного местного политического центра.

Просто военное положение делает это противоречие особенно острым.

И самое показательное: конфликт обострился не из-за президентских выборов, которых нет, и на ближайшем горизонте не предвидится, а из-за отопления.

Обратите внимание на последовательность событий.

Сначала Зеленский обвиняет руководство столицы в провале подготовки к зиме. Затем Кличко вызывают на ковер в Раду, где он отвечает встречными обвинениями, в том числе спрашивает, где ПВО и защита энергетики. И уже на следующий день под стенами мэрии появляются люди с картонками и требованием отставки Кличко.

23 октября Зеленский говорит о намерении сформировать дополнительную управленческую команду для Киева, а Кличко заявляет, что под видом решения хозяйственных вопросов его пытаются отжать от власти.

Иначе говоря, хозяйственный коллапс превращается в борьбу за политическую легитимность. Причём у обеих сторон появляется возможность переложить ответственность на противника. Если в Киеве зимой нет электричества, отопления или воды, Зеленский может предъявлять претензии городским властям.

Кличко, в свою очередь, может кивать на Банковую: почему не обеспечены ПВО, поставки электроэнергии, финансирование подготовки к зиме.

Это уже не просто политическая конкуренция. Это потенциальный кризис управляемости.

И самое существенное — такой механизм может воспроизводиться и масштабироваться далеко за пределами Киева, буквально в каждом крупном городе. Потому что Кличко защищает не только себя. За ним стоят все местные власти, которым не улыбается стать козлами отпущения за просчеты Зеленского и Ко.

Кличко, напомню, одновременно является председателем Ассоциации городов Украины. В октябрьском интервью он заявил, что с начала большой войны около 300 глав территориальных общин и мэров лишились полномочий по различным надуманным причинам, а вместо них были установлены военные администрации, подчиняющиеся напрямую Зеленскому.

Почему это важно? Потому что здесь появляется возможность формирования не просто антизеленского политического союза, а коалиции людей, заинтересованных в сохранении собственной власти.

И такая коалиция совсем не обязательно должна иметь единую идеологию. В неё могут входить политики совершенно разных направлений. Их будет объединять конкретный интерес — не допустить окончательной концентрации власти в Киеве.

Причём даже тем, кто лично не симпатизирует Кличко, подобное развитие событий может быть небезразлично. Сегодня у одного мэра отбирают полномочия, завтра придут за другим.

В этом смысле противостояние приобретает системный характер независимо от личных президентских амбиций Кличко.

И вот теперь возникает фактор Трампа.

В октябре он публично заговорил о необходимости появления нового президента Украины на фоне резкого конфликта с Зеленским. И это меняет политическую среду, в которой действуют украинские элиты.

Раньше можно было строить внутреннюю политическую стратегию исходя из предположения, что поддержка Вашингтоном Зеленского будет неизменной по принципу «коней на переправе не меняют». Теперь всем наглядно показали, что конь на переправе – совсем не священная корова.

Для врагов Зеленского возникает совершенно новая политическая возможность: позиционировать себя альтернативными партнёрами Вашингтона.

Это конкуренция не между прозападным и антизападным лагерями, а за право быть любимой женой Вашингтона. И Кличко вполне вписывается в такую модель.

И его интервью не случайно. В нём соединены три идеи: Первая — Зеленского необходимо заменить. Вторая — существует украинский политик, который способен договориться с Трампом. Третья — у этого политика есть собственные сторонники, готовые к политической мобилизации.

Это практически готовая заявка на альтернативную власть.

Тем не менее, не стоить преувеличивать значение этой возни. Главная проблема Зеленского сейчас — не Кличко, а риск распада созданной им и Ермаком единой политической вертикали. Последняя чрезвычайно зависима от сохранения согласия между основными пайщиками этого распила. Причём согласие не означает любовь к Зеленскому.

Чиновники, депутаты, министры, местные политики могут сколько угодно грызть друг дружку. Система продолжает работать, пока они признают существующий порядок распределения власти и ресурсов.

Кризис начинается тогда, когда отдельные участники перестают воспринимать этот порядок как устойчивый. Когда начинают брать не по чину.

И здесь мы снова возвращаемся к Кличко. Его реальное октябрьское противостояние с Зеленским показывает, что борьба за распределение полномочий уже идёт, причём по вполне конкретным административным и финансовым вопросам.