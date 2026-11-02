На следующей ступени эскалации России придётся бить первой – Евстафьев

Максим Столяров.  
02.11.2026 21:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если все предыдущие этапы эскалации Россия пропускала первый удар, а потом отвечала, догоняла и перегоняла, то следующий этап обострения будет таким жёстким, что на него жизненно важно выйти первым.

Об этом на канале «Филипповский 13» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если все предыдущие этапы эскалации Россия пропускала первый удар, а потом отвечала, догоняла и...

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«Следующая ступень эскалации будет очень жёсткой, поэтому на неё надо выйти первыми. Играть в ту игру, в которую мы довольно успешно играли, что мы несколько раз, в том числе в этом году, пропускали первые удары. Потом догоняли, догоняли с превышением того ущерба…», – рассуждал Евстафьев.

Его собеседник политический аналитик Андрей Пилько отметил, что сейчас Москву просят вернуться к тому уровню эскалации, который был до лета.

«А мы уже не хотим. То есть мы вели инфраструктурную войну очень в лёгком темпе. Противник повысил, мы ответили, даже с перехлёстом, и сейчас нас просят откатить назад», – сказал Пилько.

Евстафьев согласился: «А мы не откатываемся, мы догнали и перегнали».

«Но следующая ступень эскалации будет настолько жёсткой, что нельзя на неё выйти вторыми. Нужно будет на неё выходить первыми.

Потому что противник действительно осознаёт, что без того, чтобы нанести нам поражение, а потом ограбить – жизни у Европы нет. У Америки, наверное, есть», – добавил политолог.

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