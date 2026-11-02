На следующей ступени эскалации России придётся бить первой – Евстафьев
Если все предыдущие этапы эскалации Россия пропускала первый удар, а потом отвечала, догоняла и перегоняла, то следующий этап обострения будет таким жёстким, что на него жизненно важно выйти первым.
Об этом на канале «Филипповский 13» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Следующая ступень эскалации будет очень жёсткой, поэтому на неё надо выйти первыми. Играть в ту игру, в которую мы довольно успешно играли, что мы несколько раз, в том числе в этом году, пропускали первые удары. Потом догоняли, догоняли с превышением того ущерба…», – рассуждал Евстафьев.
Его собеседник политический аналитик Андрей Пилько отметил, что сейчас Москву просят вернуться к тому уровню эскалации, который был до лета.
«А мы уже не хотим. То есть мы вели инфраструктурную войну очень в лёгком темпе. Противник повысил, мы ответили, даже с перехлёстом, и сейчас нас просят откатить назад», – сказал Пилько.
Евстафьев согласился: «А мы не откатываемся, мы догнали и перегнали».
«Но следующая ступень эскалации будет настолько жёсткой, что нельзя на неё выйти вторыми. Нужно будет на неё выходить первыми.
Потому что противник действительно осознаёт, что без того, чтобы нанести нам поражение, а потом ограбить – жизни у Европы нет. У Америки, наверное, есть», – добавил политолог.
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