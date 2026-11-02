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В данный момент Британия не готова к глобальным вызовам из-за фактического демонтажа тяжелой промышленности.

Об этом в эфире подкаста, который ведет бывший директор по коммуникациям Даунинг-стрит Энди Кулсон, заявил экс-глава разведки МИ6 Ричард Дирлав, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, кто для Британии представляет большую опасность, Китай или Россия.

«В первую очередь Россия в силу своей близости и того факта, что она ведет в Европе «серую войну» (гибридное противостояние), представляет собой более серьезную непосредственную угрозу. Ситуация может обостриться. И, полагаю, она будет обостряться по мере того, как Путин оказывается во все более безвыходном положении, а дела у него, очевидно, идут совсем неважно», – утверждает Дирлав.

Впрочем, он дает понять, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе – куда более опасен Китай.

«Если проанализировать экономический подход Китая к торговле и то, как он использует передовые научные рубежи для броска вызова Западу, то становится ясно: это крайне тревожная проблема, к решению которой мы в Великобритании на данный момент совершенно не готовы. Мне кажется, что правительство не относится к этому достаточно серьезно», – сказал экс-глава МИ6.

По его словам, ранее Британия «демонтировала собственное производство», а потому надо думать, как решать этот вопрос.