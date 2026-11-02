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Британский министр обороны Уэс Стритинг объявил: у Соединённого Королевства есть 1000 дней, чтобы «подготовиться к худшему». Министр призвал наращивать оборонные расходы – с текущих 2,6% ВВП до 3% к 2030 году – и восстанавливать промышленную базу. Иными словами, Британия официально переходит на военные рельсы.

О том, что скрывается за безумными заявлениями политиков в Лондоне, объясняет руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

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