Зачем Британия готовится к войне за 1000 дней?
Британский министр обороны Уэс Стритинг объявил: у Соединённого Королевства есть 1000 дней, чтобы «подготовиться к худшему». Министр призвал наращивать оборонные расходы – с текущих 2,6% ВВП до 3% к 2030 году – и восстанавливать промышленную базу. Иными словами, Британия официально переходит на военные рельсы.
О том, что скрывается за безумными заявлениями политиков в Лондоне, объясняет руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Алексей Муратов.
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Пока Стритинг рассказывает про «1000 дней» и «внешнюю угрозу», финансовые структуры Лондонского Сити уже делают деньги на этой войне.
По данным Strategic Culture, за кредитом ЕС для Украины на 90 млрд евро стоят именно британские гиганты: HSBC, Goldman Sachs International, J.P. Morgan и Barclays. Они выступают организаторами (underwriters) выпусков долговых обязательств, контролируя их размещение и ценообразование.
Из этих 90 млрд евро 60 млрд предназначены для оборонной промышленности. Банки прямо заинтересованы в затягивании конфликта: постоянная нестабильность гарантирует сохранение спроса на облигации, деривативы и консультационные услуги.
То есть пока британский министр обороны пугает войной, британские банкиры получают комиссию с каждого транша, а европейские налогоплательщики платят проценты.
И это не разовая схема. Около 40% мировых грязных денег проходит через Лондонский Сити и зависимые территории Короны.
Государство больше не является субъектом, ведущим игру. Оно – инструмент, через который действует сетевая финансовая олигархия, для которой война, долг и нестабильность – это не побочный эффект, а бизнес-модель.
Элитам нужен «постоянный враг», чтобы оправдывать собственные провалы. А Сити нужен долговой поток, чтобы этот поток обслуживать. И пока Стритинг говорит о 2030 годе, HSBC и Goldman Sachs уже зарабатывают на 2026-м.
Британия готовится к войне через 1000 дней, но дивиденды с неё получает уже сегодня.
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