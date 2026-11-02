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Европа пытается вернуться в переговорный процесс с Россией, предлагая обсудить гарантии безопасности. Однако Москва не меняет позиций и по-прежнему хочет договориться с США о новом разделе сфер влияния, отодвинув Евросоюз и Украину на второй план.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа возвращается с предложениями, Европа возвращается с идеей соглашения о безопасности, гарантиях безопасности между Европой и Россией. Что-то похожее в свое время было принято, рассмотрено, кодифицировано во время так называемого Стокгольмского процесса 70-х годов прошлого века между Советским Союзом и НАТО. Европейские цели понятны. Это попытка не только получить информацию из первых рук от российского лидера, но прежде всего быть полноценным участником переговоров, затрагивающих коренные принципы европейской архитектуры безопасности. Однако этот контакт, переговоры между Европой и Россией вряд ли свидетельствуют о пересмотре российских целей в противостоянии. Стратегически Россия стремится к новой Ялте, глобальным договоренностям с США о сферах влияния, разделе этих сфер влияния. При минимизации участия в этих соглашениях Европейского Союза, Украины и Китая тоже», — отметил Бортник.

Политолог напомнил, что основные требования России к европейской архитектуре безопасности были сформулированы еще до начала конфликта на Украине. По его оценке, нынешние переговоры должны рассматриваться в контексте прежних российских предложений, а военные действия остаются инструментом давления на Запад:

«Европейский контур, европейская часть этих соглашений уже были обозначены в проектах соглашений и письмах Путина президенту США, генеральному секретарю НАТО от 17 декабря 2021 года, до войны еще… Это прекращение расширения НАТО, возврат и размещение сил к конфигурации 1997 года, запрет военной активности НАТО в Украине, на Южном Кавказе и Центральной Азии. В этой логике нынешние тактические задачи Москвы старые. Расколоть позиции США, ЕС и Украины между собой через переговоры и отдельные сделки, добиться результата, предъявляемого как военная победа хотя бы через занятие всего Донбасса, восстановить подчиненность постсоветского пространства, включая Молдову, Кавказ, Центральную Азию, ну, конечно, Украину. Переговоры обслуживают эти задачи, а военные действия являются инструментом давления и угрозы».

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