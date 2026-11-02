Затягивая с завершением войны – рискуем нарваться на новейшие «Хаймарсы» и «Скальпы» – Евстафьев

Максим Столяров.  
02.11.2026 20:58
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на нынешний дефицит на Западе средств ПВО для Украины, разработка оружия нового поколения идёт полным ходом.

Об этом на канале «Филипповский 13» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на нынешний дефицит на Западе средств ПВО для Украины, разработка оружия нового поколения...

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«Главное, что нужно сейчас Зеленскому и вообще любому киевскому режиму — это то, что физически отсутствует в наличии. Да, можно поставить тысячу танков «Абрамс» в течение месяцев трёх, если есть европейские деньги. Из запасов, их много. Ну и? Это не то, что нужно.

Им нужно ракеты ПВО, им нужны баллистические ракеты, им нужны «Хаймарс» нового поколения, которые, кстати говоря, судя по всему, на подходе», – рассказал эксперт.

«Это нам нужно учитывать, что, если мы будем затягивать с завершением военной части конфликта, нашей военной победы, мы можем дождаться появления на фронте у нашего противника вооружения нового поколения.

И «Хаймарс», и новые варианты того, что называется «Шторм шедоу», «Скальп», и новые разновидности бомб. Они их сейчас пока испытывают», – добавил Евстафьев.

Читайте также: Договориться по Украине без военного разгрома бандеровцев не получится, – Евстафьев.

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