Несмотря на нынешний дефицит на Западе средств ПВО для Украины, разработка оружия нового поколения идёт полным ходом.

Об этом на канале «Филипповский 13» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное, что нужно сейчас Зеленскому и вообще любому киевскому режиму — это то, что физически отсутствует в наличии. Да, можно поставить тысячу танков «Абрамс» в течение месяцев трёх, если есть европейские деньги. Из запасов, их много. Ну и? Это не то, что нужно.

Им нужно ракеты ПВО, им нужны баллистические ракеты, им нужны «Хаймарс» нового поколения, которые, кстати говоря, судя по всему, на подходе», – рассказал эксперт.