«Чем дальше, тем хуже будет с финансированием от ЕС» – Зе-политолог
Ситуация с поддержкой Евросоюзом киевского режима усугубляется.
Об этом в эфире видеоканала «Суперпозиция» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий Банковую, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая заметила, что Европа должна Украине еще 47 миллиардов, которые просит Киев.
«Европа никому ничего не должна. Вот это надо понимать. И то, что они нам дают… Зеленский просил 70 миллиардов. Сейчас европейцы вроде бы нашли вариант ещё дополнительный – 45 миллиардов. Посмотрим. На самом деле, чем дальше, тем сложнее будет с европейской финансовой поддержкой», – сказал укро-политолог.
По его словам, этот тренд «тоже надо прекрасно понимать».
«Это, кстати, будет тоже один из стимулов для нас более активно участвовать в переговорном процессе. И, к сожалению, это антистимул для Путина, потому что Путин может затягивать переговоры, надеясь на то, что финансовая поддержка Украины будет ослаблена, особенно после французских выборов», – опасается Фесенко.
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