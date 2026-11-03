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Ситуация с поддержкой Евросоюзом киевского режима усугубляется.

Об этом в эфире видеоканала «Суперпозиция» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий Банковую, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая заметила, что Европа должна Украине еще 47 миллиардов, которые просит Киев.

«Европа никому ничего не должна. Вот это надо понимать. И то, что они нам дают… Зеленский просил 70 миллиардов. Сейчас европейцы вроде бы нашли вариант ещё дополнительный – 45 миллиардов. Посмотрим. На самом деле, чем дальше, тем сложнее будет с европейской финансовой поддержкой», – сказал укро-политолог.

По его словам, этот тренд «тоже надо прекрасно понимать».