«Ждать опасно: в Европе нет здоровых сил, есть недообследованные» – политолог

Максим Столяров.  
02.11.2026 23:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Победа над Украиной невозможна без создания дамоклова меча над европейской политикой и экономикой путём выстраивания собственной структуры безопасности. И лучше с этим не затягивать.

Об этом на канале «Филипповский 13» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Победа над Украиной невозможна без создания дамоклова меча над европейской политикой и экономикой путём...

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«На Украине нужна абсолютно чёткая, признанная политически Западом победа. А она невозможна без сценария создания дамоклова меча над европейской политикой и экономикой. И я бы не затягивал, потому что у нас есть, максимум, четыре года.

Это, кстати говоря, они не скрывают. Сейчас двадцать шестой год, у них все даты готовности к войне с Россией — это тридцатый год. И я бы скорее бы в эти даты поверил. Поэтому затягивать не надо», – сказал Евстафьев.

Ведущий спросил: «что сейчас удерживает российское руководство от эскалационного сценария в отношении европейских союзников Украины?».

«Я думаю, что надежда, что придут в Европе здоровые силы, с которыми можно будет договориться. Может быть, не настолько выгодно, но о каком-то даже не сосуществовании, а вот именно механизме взаимодействия.

Но я всегда говорю, что в Европе здоровых сил нет, есть просто недообследованные. И я боюсь, нас ждёт здесь очень большое разочарование. И вот тогда, наверное, надо будет принимать решение», – ответил эксперт.

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