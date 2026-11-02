«Раненый зверь: после поражения на выборах Трамп станет ещё большей проблемой» – британский аналитик

Вадим Москаленко.  
02.11.2026 17:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 433
 
Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


После поражения на промежуточных выборах, президент США Дональд Трамп потеряет возможность влиять на внутреннюю политику – и захочет добиться сделок с Китаем и Россией.

Об этом на канале «DecodingGeopolitics» заявил британский военный аналитик, профессор Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После поражения на промежуточных выборах, президент США Дональд Трамп потеряет возможность влиять на внутреннюю...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если Трамп потеряет на выборах и Палату представителей, и Сенат – он не сможет проводить какую-либо важную для него внутреннюю политику.

А Конгресс, возможно, начнёт процедуру импичмента, и это приведёт к конституционному противостоянию.

Так что у него не будет никакой внутренней повестки, которую можно развивать. А это значит, он переключится на внешнюю политику. И он может стать ещё более донкихотским, ещё более непредсказуемым.

Он всё равно будет главнокомандующим до января 2029 года. В его распоряжении по-прежнему будут исполнительные указы, а он использовал их больше, чем любой другой президент в истории.

Так что если он потерпит сокрушительное поражение на промежуточных выборах, он может стать похож на раненного зверя. И он будет из кожи вон лезть, чтобы заключить сделки с русскими, добиться серьёзного соглашения о контроле над вооружениями с Китаем и Россией. Это будет очень плохой новостью», – сказал Кларк.

«Но невозможно добиться настоящего контроля за вооружениями, поэтому он будет отдавать России и Китаю всё больше и больше, а они будут поощрять его намёками о заключении соглашения, которое они не собираются выполнять.

Он покинет свой пост и умрёт ещё до того, как в мировой политике начнётся какой-то значимый процесс по контролю над вооружениями.

Но перед уходом с поста он будет стремиться к какой-нибудь важной роли, которая определит ход истории. Это будет не Иран, не контроль над вооружениями, а возможно, Украина.

Не исключено, что озлобленный Трамп станет ещё большей проблемой для остального мира», – подытожил британец.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Раненый зверь: после поражения на выборах Трамп станет ещё большей проблемой» – британский аналитик

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора