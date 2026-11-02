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После поражения на промежуточных выборах, президент США Дональд Трамп потеряет возможность влиять на внутреннюю политику – и захочет добиться сделок с Китаем и Россией.

Об этом на канале «DecodingGeopolitics» заявил британский военный аналитик, профессор Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Трамп потеряет на выборах и Палату представителей, и Сенат – он не сможет проводить какую-либо важную для него внутреннюю политику. А Конгресс, возможно, начнёт процедуру импичмента, и это приведёт к конституционному противостоянию. Так что у него не будет никакой внутренней повестки, которую можно развивать. А это значит, он переключится на внешнюю политику. И он может стать ещё более донкихотским, ещё более непредсказуемым. Он всё равно будет главнокомандующим до января 2029 года. В его распоряжении по-прежнему будут исполнительные указы, а он использовал их больше, чем любой другой президент в истории. Так что если он потерпит сокрушительное поражение на промежуточных выборах, он может стать похож на раненного зверя. И он будет из кожи вон лезть, чтобы заключить сделки с русскими, добиться серьёзного соглашения о контроле над вооружениями с Китаем и Россией. Это будет очень плохой новостью», – сказал Кларк.