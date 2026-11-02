Мендель рассказала, как кровавая авантюра Зеленского поставила большой крест на энергетическом перемирии
Вторжением в Курскую область Украина сорвала действовавшее на тот момент энергетическое перемирие.
Об этом в беседе с одесским адвокатом Тарасом Никифорчуком заявила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«У нас уже было энергетическое перемирие, было очень неофициальным. Оно длилось около полутора месяцев, с конца июня 2024 года по 6 августа 2024 года, когда мы зашли на Курщину. Тогда происходили неофициальные переговоры и через Ближний Восток Зеленский лично просил связаться с Путиным и просил, прежде всего, не стрелять в энергетику. И Путин действительно перестал стрелять в энергетику. Я была в Украине, я помню, мы сидели без света, потом появился свет», – вспоминает Мендель.
По ее словам, все это закончилось после вторжения в Курскую область.
«Таким образом, мы сорвали все происходящие договоренности. Поскольку я верю, что Зеленскому невыгодно окончание войны, что он не хочет этого окончания войны, мне трудно представить, как до конца года у нас будет завершение войны. Хотя есть надежды: возможно, энергетическое перемирие или какое-то по частичному фронту перемирие», – заявила Мендель.
English version :: Читать на английском Мендель рассказала, как кровавая авантюра Зеленского поставила большой крест на энергетическом перемирии