Мендель рассказала, как кровавая авантюра Зеленского поставила большой крест на энергетическом перемирии

Игорь Шкапа.  
02.11.2026 19:48
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Вторжением в Курскую область Украина сорвала действовавшее на тот момент энергетическое перемирие.

Об этом в беседе с одесским адвокатом Тарасом Никифорчуком заявила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вторжением в Курскую область Украина сорвала действовавшее на тот момент энергетическое перемирие. Об этом...

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«У нас уже было энергетическое перемирие, было очень неофициальным. Оно длилось около полутора месяцев, с конца июня 2024 года по 6 августа 2024 года, когда мы зашли на Курщину. Тогда происходили неофициальные переговоры и через Ближний Восток Зеленский лично просил связаться с Путиным и просил, прежде всего, не стрелять в энергетику. И Путин действительно перестал стрелять в энергетику. Я была в Украине, я помню, мы сидели без света, потом появился свет», – вспоминает Мендель.

По ее словам, все это закончилось после вторжения в Курскую область.

«Таким образом, мы сорвали все происходящие договоренности. Поскольку я верю, что Зеленскому невыгодно окончание войны, что он не хочет этого окончания войны, мне трудно представить, как до конца года у нас будет завершение войны. Хотя есть надежды: возможно, энергетическое перемирие или какое-то по частичному фронту перемирие», – заявила Мендель.

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