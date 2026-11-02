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Вторжением в Курскую область Украина сорвала действовавшее на тот момент энергетическое перемирие.

Об этом в беседе с одесским адвокатом Тарасом Никифорчуком заявила экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас уже было энергетическое перемирие, было очень неофициальным. Оно длилось около полутора месяцев, с конца июня 2024 года по 6 августа 2024 года, когда мы зашли на Курщину. Тогда происходили неофициальные переговоры и через Ближний Восток Зеленский лично просил связаться с Путиным и просил, прежде всего, не стрелять в энергетику. И Путин действительно перестал стрелять в энергетику. Я была в Украине, я помню, мы сидели без света, потом появился свет», – вспоминает Мендель.

По ее словам, все это закончилось после вторжения в Курскую область.