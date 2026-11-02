Порт-призрак Джурджулешты. Санду убивает молдавских крестьян зерном Зеленского
В Молдове разгорелся скандал из-за украинского зерна. В воскресенье трое депутатов парламента от оппозиционной партии «Демократия дома» во главе с Василием Костюком засняли вагоны возле порта Джурджулешты.
Они обвинили власти в импорте в ущерб молдавским фермерам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они зарабатывают миллионы на трагедии Украины. Перерабатывают более дешевый украинский подсолнечник, а наш лежит на полях и в амбарах», — заявил Костюк.
Правительство поспешно опровергло обвинения, заявив, что украинское зерно следует транзитом через Молдову в Румынию. В сентябре молдавская железная дорога перевезла около 80 тыс тонн транзитного зерна, а в октябре – 65 тыс тонн, и хорошо на этом заработала.
Премьер-министр Василе Тофан обвинил Костюка чуть ли не в измене родине.
«Уважаемый депутат Костюк, вы лжете. Хуже того – вы человек, готовый поджечь страну в погоне за лайками и безответной популярностью. Вы проникли в приграничную зону, рядом с критически важной инфраструктурой, и опубликовали изображения, которые могут выявить уязвимости в системе безопасности. В регионе, где атаки дронов происходят почти ежедневно, подобные действия являются глубоко безответственными», – обвинял Тофан.
А депутат правящей партии Раду Мариан заявил, что Василе Костюк устроил «информационную провокацию в стиле КГБ – и продвигает нарративы Кремля».
Его коллега Дориан Истрати даже выступил с завауалированной угрозой убийства в адрес Костюка.
«Барашек ходит непривязанный по порту Джурджулешть… Почему барашек хочет, чтобы его принесли в жертву?», – написал Истрати в соцсетях.
Костюк не испугался – и в ответ обвинил власть в том, что она прикрывает схему, по которой зерно с Украины попадает на переработку в Молдову.
«Каким образом Костюк является человеком Москвы? Я покупаю пшеницу у крестьян по 2,50 и экспортирую ее? Чтобы открыть вам глаза и показать, что вас обворовывают? Я буду сопротивляться, потому что они не могут меня шантажировать, не могут победить, не могут посадить», – огрызнулся депутат.
В свою очередь, молдавский депутат-коммунист от ПКРМ поддержал Костюка.
«Власть пугает «угрозой безопасности» из-за съёмки в Джурджулештах. Но спутниковые снимки порта открыты каждому в Google Maps. Если это секретный объект, почему его подробный вид доступен всему миру? Удобно обвинять депутатов, вместо того чтобы объяснить, что именно они якобы раскрыли», – написал он и приложил спутниковый снимок.
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