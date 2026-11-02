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На Петропавловской Борщаговке под Киевом в подвале дома удерживают около 30 избитых и замученных «самовольщиков», не пуская к ним врачей.

Об этом сообщают местные СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По домом собрались врачи и родственники незаконно удерживаемых, но пускать их внутрь отказались.

«У меня здесь муж. Он перестал выходить на связь после того, как я отказалась выплачивать штраф за то, что он ушёл в СОЧ [самоволку]. Сейчас в СОЧ он уже не числится, снят с учёта. А здесь находится уже 30 дней. Меня с адвокатом внутрь не пускают», – жаловалась супруга одного из «дезертиров».

Охрана в лице бугаев Нацполиции отказывалась передать задержанным даже средства гигиены и медикаменты. Одному из задержанных удалось перелезть через забор, но «охрана» разбила ему голову.

Попытка родственников взять ворота штурмом провалилась, но внутрь впустили врача, который снял нечеловеческие условия содержания на телефон: люди сильно избиты, многие находятся без сознания и в критическом состоянии.

«Вы видите, что у людей некроз! Он сейчас просто умрёт. Дальше – человек сильно побит, второй – со сломанным хребтом, третий вообще не разговаривает. Всё в крови! Четыре человека без сознания. Их не выпускают, они писают в бутылку!» – негодовала врач.

Сообщается, что один мужчина погиб. Ситуация вызвала бурю негодования в украинских СМИ, но государственные службы делают вид, что ничего не происходит. Полиция отрицает, что в доме незаконно удерживают людей. Официально заявляется, что внутри находятся военные Нацгвардии.