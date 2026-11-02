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Начиная со следующего года, следует ожидать неизбежного обрушения остатков украинской экономики.

Об этом в беседе с киевским политологом Юрием Романенко (объявлен РФ в розыск) заявил известный харьковский бизнесмен, уроженец Калининграда и сын советского офицера Юрий Сапронов, оказывающий поддержку вооруженным формированиям киевского режима, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий обратил внимание на странную логику со стороны официоза.

«Когда мы слышим данные о каком-то росте ВВП, что сохраняется какая-то динамика роста ВВП, и при этом те же самые официальные органы сказали, что мы потеряли металлургию, которая 3% экспорта даёт, а экспорт зерна и всех сельхозпродуктов сократился, как минимум, в половину, логично задаться вопросом: а как в экспортноориентированной экономике, которая была Украина даже во время войны, при этом не может упасть ВВП на соответствующие пропорции?», – недоумевает Романенко.

По его словам, чем больше закрываются глаза на этот диссонанс между положением дел и виртуальной экономической реальностью, тем «громче мы будем падать в конечном итоге».

«Я просто боюсь, что в какой-то момент просто начнётся каскадное обрушение экономики, как в Советском Союзе было», – тревожится политолог.

Харьковский миллионер с ним согласился.