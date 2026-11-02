Завтра во всех мировых СМИ: Пыточная «ухилянтов» в Киеве принадлежала террористам «Азова»

Михаил Рябов.  
03.11.2026 00:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мобилизация, Происшествия, Украина


Здание с избитыми и подвергшимся пыткам «уклонистами» на Борщаговке под Киевом, оказалось в ведении 1-го корпуса Нацгвардии (относится к террористам «Азова», непосредственный руководитель – выпущенный на свободу по обмену Денис Прокопенко «Редис»).

Толпа, требовавшая освобождения «ухилянтов», начала беспорядки – булыжниками были разгромлены авто МВД, в правоохранителей летели яйца. Полиция применила слезоточивый газ, звучали выстрелы в воздух. Появились молодчики – т.н. спортсмены-«титушки», которые выступали на стороне «Азова», оттесняя протестующих.

Здание с избитыми и подвергшимся пыткам «уклонистами» на Борщаговке под Киевом, оказалось в ведении...

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На место прибыл главарь Зе-офиса террорист Кирилл Буданов, который пытался успокоить собравшихся. Он пообещал проверку и командовал, чтобы расчистить дорогу для транспорта, перейдя на русский мат:

«Мужики, подходите, бл*дь, машину толкнем».

Украинские СМИ показали кадры, как из подвала выводят подростка – он тоже оказался в пыточной «Азова», его били лопатой по голове.

«Только в данной пыточной за последний месяц забили до смерти несколько человек. Числятся, как и остальные, «пропавшими без вести». Так происходит и в сотнях других. Людей воруют и пытают. Одних продают в военные части, других – родственникам. Кто послабее, просто умирает от пыток и условий содержания. Так сейчас работает вся система «мобилизации», – написал сбежавший на Запад депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Интересно, что защищающие власть украинские СМИ выдвигают версию, что беспорядки не были спонтанными. Якобы медсестра, которая первая сообщила о пытках и на коленях просила полицию освободить людей из подвала, на самом деле была не медиком, а владелицей клиники пластической хирургии. А подросток – не был в подвале, а якобы просто упал с забора, участвуя в беспорядках.

Бежавший из Киева в Европу украинский политолог Михаил Чаплыга поддерживает версию об инсценировке.

«Наличие там в шоковом состоянии ребенка. Это завтра будет на всех экранах «доноров» и «коалиций», и у Трампа. Это не фронда. Это «внешнее», но на «щах» зачистки нацбатов», – считает Чаплыга.

Бывший советник Зе-офиса террорист Алексей Арестович иронизирует:

«Вот будет забавно, если Бастилия падет, начиная с Борщаговки».

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English version :: Читать на английском Завтра во всех мировых СМИ: Пыточная «ухилянтов» в Киеве принадлежала террористам «Азова»

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