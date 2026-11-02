Американские сенаторы-анти-трамписты угрожают компаниям и банкам уголовным преследованием за покупку российского дизеля, который вскоре прибудет к их берегам.

Об этом на канале украинской пропагандистки Евгении Кнутовой заявил бежавший на Запад и предавший Россию экс-советник президента РФ иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Три танкера с дизелем идут в США, они еще не дошли, они дойдут после этих выборов. Но дело в том, что никто не хочет его принимать. И демократы, и республиканцы, обе партии проявили солидарность, сделали публичные заявления и направили в крупнейшие банки письмо, относительно того, собираются ли эти банки каким-либо образом участвовать в финансировании сделок по приему дизеля.

Сенаторы напоминают о том, что соответствующие сделки находятся под эмбарго, они запрещены американским законодательством, а те американские компании, кто будет участвовать в такого рода мероприятиях, подвергнутся уже уголовному преследованию на территории США», – рассказал Илларионов.