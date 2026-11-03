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Если Россия примет решение переломить ход войны на поле боя ядерным ударом, то это будет не Донбасс.

Об этом в эфире «Liberty UA» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал поднявшуюся браваду в украинских медиа после опубликованного американским журналистом Такером Карлсоном инсайда о том, что Нетаньяху якобы склоняет Трампа к ядерному удару по Ирану.

«У наших политиков никуда не исчез хуторской менталитет. Не понимают того, что, если есть прецедент в отношении Ирана применения ядерного оружия, кто даст гарантии, что такой же соблазн не возникнет у Путина? Где-то насыпать в Запорожской области, использовать для перелома на поле боя. Я не думаю, что там Славянск, Краматорск. А вот Юг, где степная, ровная как стол местность, кто его знает», – выразил опасения укро-эксперт.

«Тем более что такой подход у Кремля – если им можно, то почему нам нельзя? Мы же неоднократно это встречали. Поэтому такие призывы наших дилеров ненависти относительно всыпать Ирану… Понятно, что иранский режим – малосимпатичные люди, но всегда надо думать, не прилетит ли это рикошетом с другой стороны. Поэтому всё-таки надеюсь на то, что удастся избежать какого-то экстремального варианта», – тревожился Золотарёв.

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