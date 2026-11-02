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Киев обещал вернуть Крым и выйти на границы 1991 года, но теперь эти цели становятся недостижимыми даже в глазах украинских военных. В итоге Украина рискует прийти к ситуации, когда продолжение войны требует все новых жертв, а ответить на вопрос, что именно будет считаться победой, уже никто не может.

Об этом российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев заявил в эфире телеканала RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ширяева, России достаточно дождаться полного истощения противника:

«Войны на измор очень долгие всегда, но в конце концов Украина не имеет перспектив».

«Что такое победа, можно ли сформулировать победу Украины, в чем она заключается? Уже понятно, что вернуть Крым нельзя, уже поняли, что границы 91-го года нельзя. То, что не дали вот эти 3% территории, ну, я имею в виду остаток Донецкой области – вот это победа? То есть сама формулировка победы для украинского общества и украинских военных, – квадратура круга, задача почти неразрешимая. Они не знают даже, что назвать победой. А для России что победа? Победа — это просто дождаться, когда противник выдохнется и прекратит сопротивление. И поэтому – измор», — заявил Ширяев.

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