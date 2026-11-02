У Украины нет никаких перспектив. Её возьмут на измор – Ширяев

Анатолий Лапин.  
02.11.2026 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 860
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Киев обещал вернуть Крым и выйти на границы 1991 года, но теперь эти цели становятся недостижимыми даже в глазах украинских военных. В итоге Украина рискует прийти к ситуации, когда продолжение войны требует все новых жертв, а ответить на вопрос, что именно будет считаться победой, уже никто не может.

Об этом российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев заявил в эфире телеканала RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Киев обещал вернуть Крым и выйти на границы 1991 года, но теперь эти цели...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

По мнению Ширяева, России достаточно дождаться полного истощения противника:

«Войны на измор очень долгие всегда, но в конце концов Украина не имеет перспектив».

«Что такое победа, можно ли сформулировать победу Украины, в чем она заключается? Уже понятно, что вернуть Крым нельзя, уже поняли, что границы 91-го года нельзя. То, что не дали вот эти 3% территории, ну, я имею в виду остаток Донецкой области – вот это победа?

То есть сама формулировка победы для украинского общества и украинских военных, – квадратура круга, задача почти неразрешимая. Они не знают даже, что назвать победой. А для России что победа? Победа — это просто дождаться, когда противник выдохнется и прекратит сопротивление. И поэтому – измор», — заявил Ширяев.

Читайте также: Экс-советник Белого дома: Русские будут дожимать Украину – даже если понадобится 3 года

Метки: ,

English version :: Читать на английском У Украины нет никаких перспектив. Её возьмут на измор – Ширяев

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора