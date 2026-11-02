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Европа абсолютно самоуверенно ведёт войну против России на Украине, при этом сама по себе оставаясь совершенно открытой мишенью.

Об этом на канале «Филипповский 13» заявил политический аналитик Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не сможем добиться тандемного взаимодействия [с Европой], пока не продемонстрируем военную силу. Пока мы не начнём в иранском стиле месяца два-три просто разносить военную промышленность и те промышленные и инфраструктурные объекты в Европе, задействованные в войне против нас на Украине. Пока это не разнесём, ничего не будет. Ведь в Европе очень много вкусных промышленных предприятий. Вот, например, Нидерландская ASML, которая платы производит, и Carl Zeiss, которая в Германии производит оптику. Два массированных ракетных удара по одному и второму предприятию, и никакой микроэлектронной промышленности в Европе более не существует и никогда не будет», – сказал Пилько.

Он отметил, что Европа слишком самоуверенная для своей беззащитности.

«Потому что там любая встряска всё это обрушивает, все эти литографические машины. И так далее. Европа представляет сейчас колоссальное какое-то геополитическое недоразумение, на мой взгляд. Открытая мишень, и при этом эта мишень ведёт абсолютно самоуверенно войну против России на Украине – и понимаешь, что в секунды, в секунды вся высокотехнологичная европейская промышленность может быть обвалена навсегда. Это страшное зрелище!», – рассуждал эксперт.

Политолог Дмитрий Евстафьев не во всём согласился с собеседником.

«Я, во-первых, не согласен, что нужен именно массированный удар по этим предприятиям. Нужно такой пристрелочный удар. Кстати, то, что делают хуситы, например, по аэропортам Саудовской Аравии. Пристрелочный. Не надо его разрушать», – считает Евстафьев.

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