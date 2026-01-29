Скоро российские дроны автономно вынесут наши глубокие тылы — украинская нацистка
Применение российскими дроноводами терминалов американской спутниковой связи «Старлинк» — это первое свидетельство того, что теперь БПЛА-камикадзе будут действовать более глубоко в украинских тылах, а в перспективе станут полностью автономными.
Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявила участница карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ нацбата «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки, нацистка Мария Берлинская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они успешно применяют «Старлинки» и, очевидно, это дает результаты. Но важно сейчас посмотреть вперед, что будет дальше, потому что мы стоим на пороге эры даже не автоматизированных, а автономных систем.
Это следующий этап, который нас ждет. Нам нужно прямо сейчас обратить на это внимание – Россия, очевидно, будет пытаться применять массово дроновый террор против наших городов, даже тех районов, которые мы считали традиционно тыловыми.
Это касается не только востока, это и центральная, и западная Украина, куда все больше будут долетать российские системы, которые будут иметь автономность», — заявила Берлинская.
