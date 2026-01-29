Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Офис Зеленского в ближайшее время, всего скорее, будет отвлекать население от ухудшающейся для ВСУ ситуации под Запорожьем обещаниями скорой евроинтеграции и постановочными «контрнаступлениями» вроде печально известного «плацдарма» в Крынках.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Евгенией Кутновой заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

Ведущая, сославшись на заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, заметила, что до Запорожья русским осталось 12-14 километров.

Она добавила, и украинские военные признают, что Запорожье вскоре станет прифронтовым городом.

«Время, деньги и люди определяют успех любого мероприятия. Если на фронте не хватает людей, то, почему мы удивляемся, что враг успешно продвигается на определенных участках. Если на фронте нет боеприпасов, оружия, тех же дронов, почему удивляемся, что враг подходит к Запорожью? И это проблемы не военных. Это проблема как раз политического руководства страны, которое должно выполнять накопление ресурсов и обеспечение ими ВСУ. Если этого нет, появляются такие отвлекающие внимание заявления и приходится вспоминать о Крынках», – сказал Кривонос.

Украинский телеканал «Громадське» сегодня опубликовал репортаж из Запорожья, где в ресторане в центре города гуляет публика, среди которой много ВСУшников.

«Это последние месяцы такой жизни в Запорожье», — сказал журналистам один из офицеров.

Отмечается, что ВС РФ уже смогли накопиться в поселке Приморском (малые группы пешком идут от своих позиций несколько дней), откуда до Запорожья 15 км.