Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг тиражируемые сегодня с утра военблогерами слухи о начале «энергетического перемирия».

Однако помогающий бойцам СВО волонтер Владимир Романов утверждает, что в войска действительно поступило указание исключить поражение объектов в Киеве, Киевской области, а по всей Украине – не бить по электростанциям, газовым хранилищам и нефтебазам.

«Устно распространяется внутренняя информация о том, что якобы ограничение действует до 03.02.2026», – добавляет Романов.

Указываемая Романовым дата связана со следующим раундом переговоров в Абу-Даби, назначенных на 1 февраля. В предыдущий раз переговоры длились два дня.

«То есть, как бы до окончания переговоров и продление перемирия может быть связано с результатом встречи в Абу-Даби», – указывает бывший политзаключенный журналист из Запорожья Павел Волков.

Обозреватель Юрий Баранчик напоминает, что «для России удары по украинской энергетике — один из немногих инструментов стратегического давления без перехода в ядерный удар».

Публицист считает: энергетическое перемирие может быть долгосрочным, если только Россия получит что-то значимое взамен.

«…Не символические жесты, а реальные стратегические уступки — по территориям (выход ВСУ с занимаемой территории ДНР), санкциям или европейской (мировой) архитектуре безопасности», – перечисляет Баранчик.

Бывший инженер «Южмаша» Алексей Васильев настроен оптимистично:

«Прекращение ударов – это только на пару дней. Первого раунд переговоров, где Зеля опять откажется от капитуляции. Тем самым выставляет себя виновным в срыве…Не использованные за эти дни средства поражения, можно потом отправить в увеличенном количестве. Как раз подгадать, когда будет пик морозов, чтоб эффективнее выбить энергетику».

Помогающий бойцам СВО писатель Герман Садулаев уверен, что перемирие сорвет сам Киев:

«Я уверен на 110%, что хохлы со своей стороны никакого «перемирия» соблюдать не будут, а продолжат выбивать энергетику Белгородской области, жечь наши НПЗ и делать разные другие гадости. Потому что хохлы и слуги сатаны. Перемирие с сатаной всегда будет односторонним».

Тем временем, энергетическая компания ДТЭК олигарха Рината Ахметову (в списке террористов в РФ) была вынуждена опубликовать обращение к жителям спального района Троещина в Киеве, где наиболее сложная ситуация с блэкаутом.

Это произошло после того, как доведенные до отчаяния и замерзающие в своих квартирах без света и тепла киевляне стали выходить на протесты и перекрывать улицы.

«Мы понимаем, в какой критической ситуации находится район. И делаем все возможное, чтобы электроэнергия была у вас максимально продолжительное время. Однако из-за отсутствия централизованного теплоснабжения электрические сети выходят из строя постоянно из-за перегрузки. Они не рассчитаны на постоянное использование обогревателей и мощных приборов одновременно… Митинги или перекрытия дорог не помогают и не ускоряют ремонт. Они, напротив, мешают работе, скорости передвижения и оставляют реагировать быстрее. Энергетики обращаются к жителям Троещины и всем киевлянам – используйте мощные приборы поочередно. Сейчас это важно для обеспечения светом», – говорится в заявлении компании.

Сейчас в Киеве наблюдается потепление, но уже в выходные температура опустится до 21 градуса мороза.