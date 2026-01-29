Экс-офицер СБУ: Одурманенное население в Киеве верит, что «нужно потерпеть 2 месяца, и Россия рухнет»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Население Киева страдает от блэкаута, однако, будучи одурманенным пропагандой, всерьёз верит, что стоит потерпеть временные трудности, ведь Россия уже на грани краха.

Об этом в эфире видеоблога PolitWera заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Там люди всерьёз верят, что победа не за горами для них. Что вот сейчас перетерпеть. Знаете, у них сейчас такая мантра – «в России всё плохо с экономикой, два-три месяца, и всё рухнет». Это, передаётся из уст в уста – «на заправках очереди, бензина нет, Китай уже за долги забрал всю Сибирь и Дальний Восток». Это реально, на полном серьёзе люди такое рассказывают. Они верят, грубо говоря, психологически они не сломлены ещё… Получается, огромный кусок электората, на который тот же Зеленский может опереться и сказать, что меня поддерживают, люди готовы ещё биться».

Не стоит верить в то, что в ближайшее время на Украине возможны выборы, а, значит, не появится и легитимного руководства, с кем может подписать договор Россия.

«Продлили военное положение. Пока продлевается военное положение, выборы не проводят. До мая месяца никаких выборов быть не может», – сказал Прозоров.

Он считает, что боевые действия продолжатся.