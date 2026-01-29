В укро-эфире подсказали России, что делать после морозов – затопить Киев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если русские ударят по дамбе Киевского водохранилища, то сложно даже представить, какими катастрофические будут последствия для украинской столицы.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил бывший глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков.

Примечательно, что ролик украинский канал выложил под паническим заголовком: «Приготовьтесь! Угроза подрыва киевской дамбы. Мы в шаге от трагедии».

Ведущая поинтересовалась, чем чреват для Киева такой сценарий.

«Очень сложно ответить. Думаю, что все объекты энергетической инфраструктуры, кроме пока, слава Богу, АЭС, под прицелом нашего врага. Сказать, что произойдет во время разрушения дамбы Киевского водохранилища, – мне тяжело ответить. Это нужно спрашивать больше у «Укргидроэнерго». Но там такой достаточно большой объем воды. Как будут бить русские по таким объектам? Трудно понять логику врага, потому что он бьет туда, куда считает себе нужным», – сказал Плачков.

Он лишь надеется, что «Укргидроэнерго» имеет план в случае удара по дамбе.