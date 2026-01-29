Трезвый голос в укро-СМИ: Отказ от российского газа стал контрольным в голову экономики Германии

Экономика Германии продолжает медленное, но неуклонное падение.

К такому выводу в статье, опубликованной изданием «Зеркало недели», приходит киевский экономист и финансовый аналитик, экс-советнк главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

« Ядро экономики ЕС — валовой продукт Германии , который приближается к показателю в 5 трлн долл. Это примерно 4,3% от мировой экономики. Экономика же Германии лишь чудом не попадает в состояние официально объявленной рецессии. Дело в том, что рецессия — это падение ВВП два квартала подряд, и Германии везет: ее ВВП периодически выныривает на поверхность, и рецессия «отменяется». Но это не меняет сути: экономика Германии медленно, но неумолимо падает », – пишет Кущ.

Он подчеркивает, что основная проблема ФРГ — утрата рынков сбыта своей продукции и энергетический кризис.

«Существует предрассудок, что экономика Германии вошла в рецессионную спираль из-за утраты доступа к российским энергоресурсам. Определенная доля истины в этом утверждении есть, но всего лишь доля. Намного критичнее в этом аспекте влияние «зеленого курса», доведенное до абсурда, когда Германия отказалась от ядерной энергетики.

Германия на начало нулевых на пике имела ядерную генерацию в объеме 150 ТВт⋅час. Перелом произошел в 2011 году, когда ядерная генерация в Германии и Китае сравнялась по параметрам. Сейчас Китай генерирует 450 ТВт⋅час ядерной электроэнергии, то есть втрое больше, чем Германия на пике. А ядерная генерация в Германии сошла на нет. То есть фактор российского природного газа стал скорее контрольным выстрелом, но явно не первым и не смертельным», – считает автор.