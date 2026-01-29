Россия не может обеспечить безопасность судоходства военными кораблями – офицер флота

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За прошедшие 35 лет после развала Советского Союза Россия значительно сократила численность корабельного состава своего флота, и теперь ей нечем обеспечить безопасность судоходства на Балтике и в дальних зонах – и защитить танкеры «теневого» флота.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил капитан I ранга в отставке, военный эксперт Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас, к сожалению, мало сил. Увы, но за прошедшие 35 лет после распада Советского Союза начался процесс, который можно было бы назвать «флотопорезом». Это когда наш бывший советский флот, по сути, был распродан, порезан и так далее. И на сегодняшний день, увы, из второго по численности военно-морского флота в мире, а по подводным лодкам мы были первыми, кстати говоря, мы отошли даже сложно сказать на какие позиции», – рассказал он.