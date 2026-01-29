У вышедшей из тюрьмы белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой оказался заблокирован счет в немецком коммерческом банке. Об этом она рассказала в эфире немецкого телеканала ARD, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На меня санкции тоже повлияли. Довольно забавная история. У меня был счет в Commerzbank 17 лет. Когда я была в колонии, естественно, я не могла им управлять. И в какой-то момент его заблокировали. Сейчас мой счет заблокирован, и у меня нет доступа к моей учетной записи, потому что Беларусь под санкциями. Я тоже из Беларуси, и это затрагивает и меня, хотя я сейчас в Германии со своим счетом, который был открыт 17 лет назад. И я пока ничего не могу с этим поделать до сих пор», – сказала Колесникова.

Сейчас в Берлине она активно встречается с известными немецкими политиками и убеждает их, что снятие санкций с простых белорусов отдалит Белоруссию от России

«Сейчас нет никакого сообщения. Люди в Белоруссии полностью изолированы. Санкции касаются в первую очередь людей. Лукашенко – нет. Белорусам нельзя ездить ЕС, им нельзя здесь учиться. Это очень плохо. А Лукашенко может взять самолет и улететь, куда захочет», – сказала Колесникова.

Выступая против санкций, она встает в оппозицию к самопровозглашенной «президентке Беларуси» Светлане Тихановской, которая упорно требует от ЕС введения новых ограничений против родной страны.

Как бы ни отрицала это Колесникова, она становится альтернативным лидером белорусской политэмиграции, постоянно эпатируя змагарскую общественность. Не успели змагары отойти от благодарностей за освобождение президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в которых зечка рассыпалась на первой пресс-конференции на Украине, как Колесникова фраппировала их интервью в «Файненшиал Таймс».

Там она заявила, что Европа должна изменить позицию по Белоруссии, «возобновив сближение с режимом», чтобы продвигать гуманитарные цели.

«Отсутствие гарантий безопасности для белорусских чиновников, которое помешало расколу элиты, могло быть одной из причин провала протестов 2020 года», – сказала Колесникова.