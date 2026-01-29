«Что за бред?» – военкор о переговорах с террористом Будановым «в дружественной обстановке»

Американцы вбрасывают дезу, уверяя, будто переговоры в Абу-Даби по Украине проходят в «дружественной обстановке».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Какая-то странная была оценка какого-то неназванного американского чиновника, который сказал, что эта встреча чуть ли не в дружеской обстановке прошла.

Очень хотелось бы посмотреть на этого прекраснодушного американца…

Буданов у нас подозревается в причастности официально, по данным Следственного комитета, по-моему, в 104 террористических актах, в организациях. Он идёт заказчиком подрыва Крымского моста, он причастен к убийству российских генералов, он причастен к теракту в «Крокус-Сити».

И вот сидят наши генералы, включая начальника ГРУ ГШ, которые наверняка находятся в его расстрельном списке или находились, и «в дружеской обстановке», – что за бред?

Конечно, никакой дружеской обстановки там не было», – сказал Коц.