«Что за бред?» – военкор о переговорах с террористом Будановым «в дружественной обстановке»
Американцы вбрасывают дезу, уверяя, будто переговоры в Абу-Даби по Украине проходят в «дружественной обстановке».
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Какая-то странная была оценка какого-то неназванного американского чиновника, который сказал, что эта встреча чуть ли не в дружеской обстановке прошла.
Очень хотелось бы посмотреть на этого прекраснодушного американца…
Буданов у нас подозревается в причастности официально, по данным Следственного комитета, по-моему, в 104 террористических актах, в организациях. Он идёт заказчиком подрыва Крымского моста, он причастен к убийству российских генералов, он причастен к теракту в «Крокус-Сити».
И вот сидят наши генералы, включая начальника ГРУ ГШ, которые наверняка находятся в его расстрельном списке или находились, и «в дружеской обстановке», – что за бред?
Конечно, никакой дружеской обстановки там не было», – сказал Коц.
Впрочем, регулярно бывающий на встречах с руководством Минобороны военкор почему-то не стал объяснять, почему же российские генералы согласились вообще встречаться с таким составом украинской делегации.
Однако в целом Коц не верит в перемирие.
«Зеленский сразу после переговоров заявил, что его позиция по поводу территории неизменна, и Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст свою территорию. О чём он собирается говорить с Путиным, которому, я напомню, он в рождественском поздравлении пожелал смерти?
…Вопрос до сих пор дискуссионный о внеблоковом статусе Украины, потому что у них в Конституции стремление в НАТО прописано. Соответственно, им надо менять Конституцию для мирного договора, потому что мы не пойдём на договор, при котором Украина продолжает стремиться в НАТО…
Я не вижу какой-то перспективы для мирного урегулирования в этом году. Европейцы и украинцы будут тянуть кота за хвост, пока в ноябре не состоятся промежуточные выборы в США, где Трампу прогнозируют поражение в Конгрессе. Нет сближения по ключевым вопросам и не будет, поэтому я считаю, что война будет продолжаться дальше в этом году».